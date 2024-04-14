PM da reserva impede assalto a loja e prende suspeito em Linhares

Faca utilizada em tentativa de assalto em Linhares Crédito: Polícia Militar

Um homem foi detido após tentar assaltar uma loja de departamentos na localidade de Três Barras, em Linhares, na tarde deste sábado (13). De acordo com informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar, o indivíduo ameaçou funcionários com uma faca, e tentava roubar um celular, mas foi detido por um militar da reserva.

Ainda conforme a ocorrência, como os funcionários não entregaram o celular, o homem já tentava sair da loja quando foi abordado pelo militar, que encontrou uma faca na cintura do indivíduo. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.