PM da reserva impede assalto a loja e prende suspeito em Linhares

Um homem foi detido após tentar assaltar uma loja de departamentos na localidade de Três Barras, em Linhares, na tarde deste sábado (13). De acordo com informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar, o indivíduo ameaçou funcionários com uma faca, e tentava roubar um celular, mas foi detido por um militar da reserva.
Ainda conforme a ocorrência, como os funcionários não entregaram o celular, o homem já tentava sair da loja quando foi abordado pelo militar, que encontrou uma faca na cintura do indivíduo. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que o indivíduo foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas — quando o suspeito comete grave violência ou ameaça contra vítimas — e encaminhado ao sistema prisional.