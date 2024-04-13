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Menina de 2 anos engasga, para de respirar e é salva por bombeiros no ES

Caso aconteceu em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (12). Criança foi levada para o hospital e já está em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2024 às 14:19

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 14:19

Uma criança de dois anos engasgada foi salva na madrugada desta sexta-feira (12) por um sargento do Corpo de Bombeiros, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Ela foi levada inconsciente até a 2ª Companhia Independente da corporação por volta de 1h30 e atendida por um militar de plantão. Os pais estavam desesperados, pois a filha, Yasmin, não conseguia respirar. A ação foi registrada por imagens de videomonitoramento. Veja acima.
Eles relataram que a criança sofria de refluxo e apresentava quadro febril, com convulsões. Quando perceberam que Yasmin não conseguia respirar, correram para pedir ajuda. Foi então que o sargento Bernardino iniciou as manobras de desengasgo e acionou outros militares para prestar apoio.
A equipe de resgate se mobilizou, pegou a criança e a levou para a ambulância do Corpo de Bombeiros, onde os militares ligaram o aspirador e, usando a sonda, retiraram a secreção de suas vias aéreas. Em seguida, Yasmin foi colocada no oxigênio e transportada para o Hospital São Camilo, na mesma cidade. 
Durante o trajeto, a menina melhorou e, ao chegar ao hospital, chorou, o que demonstrou que a capacidade respiratória estava restabelecida. A criança foi deixada aos cuidados da equipe médica. Yasmin já recebeu alta e está em casa. A família registrou um vídeo dela brincando após o salvamento. Confira abaixo.

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