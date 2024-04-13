Menina de 2 anos engasga, para de respirar e é salva por bombeiros no ES

Veja acima. Uma criança de dois anos engasgada foi salva na madrugada desta sexta-feira (12) por um sargento do Corpo de Bombeiros, em Aracruz , Norte do Espírito Santo. Ela foi levada inconsciente até a 2ª Companhia Independente da corporação por volta de 1h30 e atendida por um militar de plantão. Os pais estavam desesperados, pois a filha, Yasmin, não conseguia respirar. A ação foi registrada por imagens de videomonitoramento.

Eles relataram que a criança sofria de refluxo e apresentava quadro febril, com convulsões. Quando perceberam que Yasmin não conseguia respirar, correram para pedir ajuda. Foi então que o sargento Bernardino iniciou as manobras de desengasgo e acionou outros militares para prestar apoio.

A equipe de resgate se mobilizou, pegou a criança e a levou para a ambulância do Corpo de Bombeiros, onde os militares ligaram o aspirador e, usando a sonda, retiraram a secreção de suas vias aéreas. Em seguida, Yasmin foi colocada no oxigênio e transportada para o Hospital São Camilo, na mesma cidade.