Dupla assalta motorista de app e é presa por guarda de folga na Serra

Guarda da Serra: agente de folga prendeu dupla após assalto Crédito: Gabriel Barroso

Dois homens foram presos após assaltarem um motorista de aplicativo e um passageiro na Serra. O assalto, que aconteceu em um semáforo da BR 101, na tarde de quarta-feira (17), foi flagrado por um guarda municipal de folga, que estava no trânsito e deu voz de prisão à dupla.

O motorista de aplicativo pegou o passageiro em Goiabeiras, Vitória, e deveria deixá-lo em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, mas, ao passar pela BR 101, dois criminosos cercaram o carro no momento em que ele parou no semáforo vermelho. Um dos indivíduos apontou uma arma e mandou que o passageiro e o motorista saíssem do veículo após entregarem seus celulares e a chave do automóvel.

Um guarda municipal da Serra, que estava de folga e no trânsito, dois carros atrás do veículo de aplicativo, flagrou a ação e abordou a dupla após as vítimas se afastarem, apontando uma arma para os criminosos e exigindo que eles saíssem do automóvel, conforme apurou a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

A dupla resistiu inicialmente e tentou arrancar com o carro. O guarda, então, deu um tiro em um dos pneus traseiros, como forma de advertência, e os homens se renderam. A arma que eles usaram no crime era falsa.

A Polícia Civil informou, em nota, que os dois suspeitos, de 24 e 25 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra e "foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV)."

Mais detalhes sobre a prisão foram solicitados à Guarda Municipal da Serra, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.