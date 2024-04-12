Jovem reage a assalto, briga com bandido e leva três tiros em Vila Velha

Um jovem de 26 anos levou três tiros ao reagir a uma tentativa de assalto no bairro Paul, em Vila Velha, na tarde da última quinta-feira (11). Devido aos ferimentos, ele teve que ser internado e passar por uma cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o jovem baleado disse que estava saindo do trabalho, a caminho de uma sorveteria, quando foi abordado pelo suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro, a principal do bairro Paul.
A vítima revelou que o atirador chegou em uma motocicleta vermelha e exigiu o celular dele. O rapaz se negou e chegou a brigar com o bandido, que atirou várias vezes e depois fugiu, sem levar nada. Um dos tiros atingiu o peito do jovem.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".