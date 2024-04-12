Jovem reage a assalto, briga com bandido e leva três tiros em Vila Velha

De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta , o jovem baleado disse que estava saindo do trabalho, a caminho de uma sorveteria, quando foi abordado pelo suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro, a principal do bairro Paul.

A vítima revelou que o atirador chegou em uma motocicleta vermelha e exigiu o celular dele. O rapaz se negou e chegou a brigar com o bandido, que atirou várias vezes e depois fugiu, sem levar nada. Um dos tiros atingiu o peito do jovem.