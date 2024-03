Ladrão anuncia assalto em praia e é detido pelas vítimas em Vila Velha

Homem usou garrafa de vidro para ameaçar jovens na areia da praia e roubar celulares

Após roubar os aparelhos, o ladrão deixou cair na areia um dos celulares. Neste momento de descuido, as vítimas entraram em luta corporal com ele na tentativa de recuperarem os objetos. Ele acabou imobilizado pelos jovens até a chegada da polícia, porém um deles, de 17 anos, foi ferido com o pedaço de vidro no antebraço, sendo socorrido por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).