Piso cede e professora cai do 2° andar de escola em Vitória

Parte do segundo piso do prédio da educação infantil da Escola Primeiro Mundo desabou nesta quinta (18) Crédito: Reprodução | Arquivo Pessoal

Uma professora caiu do segundo para o primeiro andar após o piso ceder em um dos prédios do Centro Educacional Primeiro Mundo, localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O caso aconteceu entre o fim da tarde e começo da noite desta quinta-feira (18). Imagens enviadas do local para a reportagem de A Gazeta mostram que um bloco inteiro foi desfeito no acidente. A identidade da educadora não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros informou, por nota, que a vítima teve escoriações e se queixava de dores abdominais, coluna e braço no momento em que foi socorrida. A educadora recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) no local e, em seguida, foi encaminhada para um hospital particular da Capital.

Pais de alunos receberam um comunicado da instituição, por e-mail, que informava sobre a suspensão das aulas nesta sexta-feira (19), nos dois turnos (matutino e vespertino) no prédio da Educação Infantil, para a realização de uma perícia.

A Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, informou que o colégio tem todos os alvarás e está com as manutenções em dia. Além disso, contou que o piso é feito de estrutura metálica com tecnologia válida por 20 anos e nesta sexta-feira (19) será realizada uma inspeção para analisar a ocorrência. Veja a nota abaixo:

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