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Em Santa Lúcia

Piso cede e professora cai do 2° andar de escola em Vitória

A sala fica no segundo pavimento de um dos prédios do centro particular de ensino. Incidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (18)
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 abr 2024 às 20:35

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 20:35

Forro do teto da sala de aula de uma escola particular desaba e atinge professora.
Parte do segundo piso do prédio da educação infantil da Escola Primeiro Mundo desabou nesta quinta (18)  Crédito: Reprodução | Arquivo Pessoal
Uma professora caiu do segundo para o primeiro andar após o piso ceder em um dos prédios do Centro Educacional Primeiro Mundo, localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O caso aconteceu entre o fim da tarde e começo da noite desta quinta-feira (18). Imagens enviadas do local para a reportagem de A Gazeta mostram que um bloco inteiro foi desfeito no acidente. A identidade da educadora não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros informou, por nota, que a vítima teve escoriações e se queixava de dores abdominais, coluna e braço no momento em que foi socorrida. A educadora recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) no local e, em seguida, foi encaminhada para um hospital particular da Capital. 

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Pais de alunos receberam um comunicado da instituição, por e-mail, que informava sobre a suspensão das aulas nesta sexta-feira (19), nos dois turnos (matutino e vespertino) no prédio da Educação Infantil, para a realização de uma perícia.
A Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, informou que o colégio tem todos os alvarás e está com as manutenções em dia. Além disso, contou que o piso é feito de estrutura metálica com tecnologia válida por 20 anos e nesta sexta-feira (19) será realizada uma inspeção para analisar a ocorrência. Veja a nota abaixo: 
Piso cede e professora cai do 2º andar de escola em Vitória

Nota do Centro Educacional Primeiro Mundo

"O Centro Educacional Primeiro Mundo, de Vitória, confirma que nesta quinta-feira (18/04) houve um incidente no piso da unidade. Não havia alunos em sala. A professora, presente na sala, recebeu os primeiros socorros. O SAMU foi acionado e a sala foi imediatamente interditada. A instituição suspendeu as aulas no prédio em questão para uma minuciosa inspeção. O Centro Educacional Primeiro Mundo está oferecendo todo o apoio necessário à professora, familiares e toda a comunidade, e reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários é sua maior prioridade."

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