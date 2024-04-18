Integração entre escola e família pela boa formação dos alunos

O entendimento do papel da escola ampliou-se consideravelmente nos últimos anos. Atuar apenas na preparação profissional do aluno não é o suficiente. A instituição de ensino deve ter um olhar também para os aspectos social e emocional dos estudantes. O objetivo deve ser a formação de um cidadão integral, capaz de transformar a sociedade em que vive com suas ideias e criações.

Há de se ressaltar que essa missão é repleta de desafios para professores, pedagogos e demais profissionais da área da Educação. Mas, para que esse processo seja facilitado e até mesmo otimizado, é fundamental a participação dos pais. Isso porque o estabelecimento de uma parceria sólida entre escola e família comprovadamente influencia de forma positiva o desenvolvimento acadêmico e socioemocional da criança e do adolescente.

Os benefícios dessa união podem ser percebidos já no início da trajetória da criança na escola, durante o período de adaptação. Quando a família demonstra confiança na instituição e nos educadores, por exemplo, o aluno se sente mais seguro para ficar em um espaço novo, com pessoas diferentes das que ele está acostumado.

Com o passar dos anos e as mudanças de séries, é essencial que essa parceria continue sendo cultivada para que os frutos da aprendizagem sejam colhidos. Mas, como a autonomia e a independência dos alunos naturalmente vai crescendo, pois isso é bastante desejável, são necessárias estratégias efetivas para que os laços entre a escola e a família se mantenham.

O primeiro passo é o estabelecimento de uma comunicação clara, constante e objetiva entre as partes. A escola deve ter ainda as tradicionais reuniões de pais para alinhamentos de expectativas, esclarecimento de regras de funcionamento e normas, redução de ansiedades, em especial quando da mudança de segmentos.

Outra boa ideia é facilitar o acesso dos pais às informações pedagógicas dos filhos, tais como atividades, faltas e notas, preferencialmente hoje usando todos os recursos disponíveis pelos meios digitais. Contatos individualizados com os pais tão logo se note a necessidade de tratamento de situações particulares do aluno também são muito efetivas.

Professor em sala de aula Crédito: Freepik

Além disso, é muito benéfico integrar os pais nos eventos promovidos pela escola ao longo do ano letivo. Convidar as famílias para prestigiar feiras, exposições, apresentações e atividades sociais, esportivas e culturais motiva os estudantes de todas as idades a se dedicarem e engajarem mais.