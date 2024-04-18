Integração entre escola e família pela boa formação dos alunos

O entendimento do papel da escola ampliou-se consideravelmente nos últimos anos. Atuar apenas na preparação profissional do aluno não é o suficiente. A instituição de ensino deve ter um olhar também para os aspectos social e emocional dos estudantes. O objetivo deve ser a formação de um cidadão integral, capaz de transformar a sociedade em que vive com suas ideias e criações.
Há de se ressaltar que essa missão é repleta de desafios para professores, pedagogos e demais profissionais da área da Educação. Mas, para que esse processo seja facilitado e até mesmo otimizado, é fundamental a participação dos pais. Isso porque o estabelecimento de uma parceria sólida entre escola e família comprovadamente influencia de forma positiva o desenvolvimento acadêmico e socioemocional da criança e do adolescente.
Os benefícios dessa união podem ser percebidos já no início da trajetória da criança na escola, durante o período de adaptação. Quando a família demonstra confiança na instituição e nos educadores, por exemplo, o aluno se sente mais seguro para ficar em um espaço novo, com pessoas diferentes das que ele está acostumado.
Com o passar dos anos e as mudanças de séries, é essencial que essa parceria continue sendo cultivada para que os frutos da aprendizagem sejam colhidos. Mas, como a autonomia e a independência dos alunos naturalmente vai crescendo, pois isso é bastante desejável, são necessárias estratégias efetivas para que os laços entre a escola e a família se mantenham.
O primeiro passo é o estabelecimento de uma comunicação clara, constante e objetiva entre as partes. A escola deve ter ainda as tradicionais reuniões de pais para alinhamentos de expectativas, esclarecimento de regras de funcionamento e normas, redução de ansiedades, em especial quando da mudança de segmentos.
Outra boa ideia é facilitar o acesso dos pais às informações pedagógicas dos filhos, tais como atividades, faltas e notas, preferencialmente hoje usando todos os recursos disponíveis pelos meios digitais. Contatos individualizados com os pais tão logo se note a necessidade de tratamento de situações particulares do aluno também são muito efetivas.
Além disso, é muito benéfico integrar os pais nos eventos promovidos pela escola ao longo do ano letivo. Convidar as famílias para prestigiar feiras, exposições, apresentações e atividades sociais, esportivas e culturais motiva os estudantes de todas as idades a se dedicarem e engajarem mais.
Com essas e outras ações, é possível estabelecer uma união harmônica em que todos ganham, principalmente os alunos, que têm uma de suas principais atividades atuais de vida, os estudos, no foco da atenção de todos os envolvidos, os pais e os educadores.