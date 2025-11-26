Melhorias

Orla de Santo Antônio será revitalizada após obras de macrodrenagem

Investimento nas obras ainda não está definido, mas será fruto do Plano Vitória 2030, que prevê R$ 3 bilhões em diferentes intervenções na Capital nos próximos cinco anos

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:35

Orla de Santo Antônio está recebendo obras de macrodrenagem Crédito: Fernando Madeira

A orla de Santo Antônio deve ser repaginada como parte de um pacote de investimentos em infraestrutura em Vitória. A região atualmente passa por obras de macrodrenagem para evitar alagamentos e deve ser alvo de novas intervenções nos próximos anos.

A intenção, segundo a Prefeitura de Vitória, é discutir com a comunidade o que deve ser feito na orla do bairro assim que o trabalho de macrodrenagem for concluído, o que está previsto para julho de 2026.

O valor para as obras de revitalização ainda não está definido, mas será fruto do Plano Vitória 2030, que prevê R$ 3 bilhões em diferentes investimentos na Capital nos próximos cinco anos.

A intenção com a reurbanização da orla de Santo Antônio, segundo a gestão municipal, é interligar a região da Grande São Pedro à orla de Camburi. Para isso, já são tocados trabalhos de revitalização no Canal de Camburi e na orla de Andorinhas, com deques e áreas para trânsito de pedestres e ciclistas.

“A urbanização da orla de Santo Antônio será dialogada e planejada com ampla participação popular, após a conclusão das obras de macrodrenagem. A medida evita o desperdício de recursos públicos e o retrabalho e garante que a intervenção urbana seja definitiva, sem necessidade de rompimentos futuros para corrigir problemas estruturais de drenagem”, divulga a prefeitura, em nota.

Área de lazer na orla de Santo Antônio Crédito: Fernando Madeira

Ainda segundo a gestão municipal, a obra de macrodrenagem impede a entrada da maré no bairro e dá vazão às águas pluviais em uma área historicamente afetada por alagamentos.

O sistema faz parte de um investimento superior a R$ 139 milhões com dois reservatórios de contenção, duas estações de bombeamento de águas pluviais (EBAPs) e mais de quatro quilômetros de galerias.

As intervenções, destaca a prefeitura, atendem 18 bacias de drenagem e vão beneficiar moradores dos bairros Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória, Universitário e Santa Tereza.

Em outubro deste ano, dentro do projeto de reurbanização da Grande Santo Antônio, foi inaugurado um complexo de lazer na Avenida Adelpho Poli Monjardim, com parque infantil, nova pintura, reforço na segurança das estruturas e uma nova academia popular.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta