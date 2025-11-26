Veja como ficou

Via coberta próxima à Darly Santos será entregue sexta-feira (28) em Vila Velha

Nova estrutura passa por ajustes de limpeza para ser liberada aos condutores

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:45

Estrutura começou a ser construída no início de 2025 Crédito: Fernando Madeira

Construída para servir como acesso a um novo bairro de Vila Velha, uma passagem coberta para veículos entre a Rodovia do Sol e a Darly Santos será inaugurada na próxima sexta-feira (28) no bairro Jockey de Itaparica, nas proximidades do Boulevard Shopping.

A estrutura, que será liberada às 10h de sexta, integra um complexo viário construído para servir como acesso a um condomínio e a uma área onde deve ser erguido o novo bairro do município canela-verde, batizado de Costa Nova.

A via coberta, construída pela empresa Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário — responsável por erguer o condomínio às margens da Darly Santos — tem entrada na Rodovia do Sol para quem dirige da região central de Vila Velha no sentido Guarapari e passa ao lado da Rodovia ES 469, conhecida como Estrada do Dique.

Veja como ficou passagem subterrânea para veículos na Rodovia do Sol 1 de 10

Ainda na região, o viaduto que conecta a Rodovia do Sol à Darly Santos foi reformado entre fevereiro e agosto deste ano. A via elevada também passou por trabalhos da Opportunity por integrar as vias de acesso ao condomínio.

Nesse ponto, motoristas que seguem pela Rodovia do Sol no sentido Guarapari x Vila Velha podem acessar a Rodovia Darly Santos em direção ao bairro Araçás, por exemplo, utilizando a alça à direita do viaduto para cruzar a Rodovia do Sol e seguir viagem, passando em frente à Rodoviária de Vila Velha e ao Terminal de Itaparica.

Já quem vem pela Darly Santos no sentido contrário pode acessar a Rodosol na lateral do condomínio e também usar o viaduto para entrar na rodovia em direção aos bairros de Itaparica e de Itapuã.

