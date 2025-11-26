Multa de R$ 293,47

Prefeitura avalia se radares de Vila Velha vão multar avanço de sinal na madrugada

Equipamentos de fiscalização, que passaram por suspensão temporária, vão voltar a operar a partir de 1º de dezembro na cidade

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:10

Radar instalado para fiscalizar trânsito em semáforo de Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha está avaliando se os radares eletrônicos, que voltam a operar a partir de 1º de dezembro na cidade, também vão aplicar multa por avanço de sinal durante a madrugada. Em publicações no Instagram de A Gazeta sobre o tema, motoristas reclamaram sobre a questão da insegurança, de ficar com o veículo parado no momento em que as ruas estão desertas. A infração, considerada gravíssima, penaliza o motorista com sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

O funcionamento dos novos equipamentos na cidade estava suspenso desde o dia 21 de outubro, medida adotada pelo prefeito Arnaldinho Borgo por causa da insatisfação com a quantidade de multas emitidas. Juntamente com as multas por excesso de velocidade, a penalização por avanço de sinal foi uma das principais infrações identificadas no período em que os radares estavam operando, segundo informações divulgadas pelo município. Ao todo, 16 mil infrações foram registradas entre os dias 10 de setembro e 21 de outubro.

Velocidades e localizações

Cinco radares serão de 60 km/h e um permanecerá de 40 km/h (confira localização abaixo). Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora vão voltar a aplicar multas para o motorista que cometer infração.

Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica – limite 60 km/h

Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 50 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo – antes o limite era de 40 km/h, passa a ser 60km/h;

Avenida Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã – único local que permanece com limite 40 km/h.

Infrações

Exceder a velocidade gera multa conforme o percentual acima do limite:

Até 20%: infração média – 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

De 20% a 50%: infração grave – 5 pontos na CNH e multa de 195,23

Acima de 50%: infração gravíssima (3x) – 7 pontos na CNH, multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Avanço de Sinal Vermelho: Infração gravíssima - 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

Parada sobre a faixa de pedestres: Infração média - 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16



Suspensão temporária

Os radares começaram a operar no dia 10 de setembro. Em menos de um mês, os equipamentos já tinham registrado mais de 10 mil infrações de trânsito — quase 400 por dia.

No dia 20 de outubro, o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) anunciou a suspensão temporária dos novos radares. Na ocasião, o prefeito ressaltou a diminuição dos acidentes nos pontos em que os equipamentos foram instalados, mas acrescentou que decidiu ouvir os motoristas após manifestações de grande insatisfação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta