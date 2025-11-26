Prefeitura avalia se radares de Vila Velha vão multar avanço de sinal na madrugada

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:10
A Prefeitura de Vila Velha está avaliando se os radares eletrônicos, que voltam a operar a partir de 1º de dezembro na cidade, também vão aplicar multa por avanço de sinal durante a madrugada. Em publicações no Instagram de A Gazeta sobre o tema, motoristas reclamaram sobre a questão da insegurança, de ficar com o veículo parado no momento em que as ruas estão desertas. A infração, considerada gravíssima, penaliza o motorista com sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.
O funcionamento dos novos equipamentos na cidade estava suspenso desde o dia 21 de outubro, medida adotada pelo prefeito Arnaldinho Borgo por causa da insatisfação com a quantidade de multas emitidas. Juntamente com as multas por excesso de velocidade, a penalização por avanço de sinal foi uma das principais infrações identificadas no período em que os radares estavam operando, segundo informações divulgadas pelo município. Ao todo, 16 mil infrações foram registradas entre os dias 10 de setembro e 21 de outubro.
Cinco radares serão de 60 km/h e um permanecerá de 40 km/h (confira localização abaixo). Nos últimos dias, os equipamentos estavam funcionando de forma educativa, mas agora vão voltar a aplicar multas para o motorista que cometer infração.
Exceder a velocidade gera multa conforme o percentual acima do limite:
Avanço de Sinal Vermelho: Infração gravíssima - 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.
Parada sobre a faixa de pedestres: Infração média - 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16
Os radares começaram a operar no dia 10 de setembro. Em menos de um mês, os equipamentos já tinham registrado mais de 10 mil infrações de trânsito — quase 400 por dia.
No dia 20 de outubro, o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) anunciou a suspensão temporária dos novos radares. Na ocasião, o prefeito ressaltou a diminuição dos acidentes nos pontos em que os equipamentos foram instalados, mas acrescentou que decidiu ouvir os motoristas após manifestações de grande insatisfação.
