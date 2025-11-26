Home
Padrão de energia pega fogo e moradores evacuam prédio em Vitória

Fogo na rede elétrica foi registrado por volta de 22h de terça-feira (25) em Bento Ferreira

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:29

Incêndio em imóvel na Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho teria começado após um curto-circuito na rede elétrica no bairro Bento Ferreira

Uma sequência de eventos na fiação elétrica em ruas do bairro Bento Ferreira, em Vitória, terminou com um  incêndio em um padrão de energia de um prédio ao lado da Rede Gazeta, na Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho. Após o fogo, o imóvel, que possui espaços comerciais no térreo, e apartamentos nos andares superiores, ficou sem luz.

A reportagem da TV Gazeta apurou que  o fogo começou por volta das 22 horas e atingiu pelo menos três metros de altura. O padrão de energia ficou completamente destruído.

Incêndio atinge padrão de energia e fiação elétrica em Vitória
Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência Crédito: Leitor A Gazeta

Na parte térrea do prédio funciona um data center de uma empresa de internet, que também ficou sem luz. Os proprietários precisaram alugar um gerador de energia para retormar as atividades enquanto o padrão é consertado. 

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EDP estiveram no  imóvel para desligar a rede elétrica, por prevenção. Moradores informaram que o prédio residencial precisou ser evacuado.

Em nota, a EDP informou que uma equipe técnica está a caminho do local para averiguar o caso e adotar as medidas cabíveis.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

