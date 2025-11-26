Bento Ferreira

Padrão de energia pega fogo e moradores evacuam prédio em Vitória

Fogo na rede elétrica foi registrado por volta de 22h de terça-feira (25) em Bento Ferreira

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:29

Uma sequência de eventos na fiação elétrica em ruas do bairro Bento Ferreira, em Vitória, terminou com um incêndio em um padrão de energia de um prédio ao lado da Rede Gazeta, na Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho. Após o fogo, o imóvel, que possui espaços comerciais no térreo, e apartamentos nos andares superiores, ficou sem luz.

A reportagem da TV Gazeta apurou que o fogo começou por volta das 22 horas e atingiu pelo menos três metros de altura. O padrão de energia ficou completamente destruído.

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência Crédito: Leitor A Gazeta

Na parte térrea do prédio funciona um data center de uma empresa de internet, que também ficou sem luz. Os proprietários precisaram alugar um gerador de energia para retormar as atividades enquanto o padrão é consertado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EDP estiveram no imóvel para desligar a rede elétrica, por prevenção. Moradores informaram que o prédio residencial precisou ser evacuado.

Em nota, a EDP informou que uma equipe técnica está a caminho do local para averiguar o caso e adotar as medidas cabíveis.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta