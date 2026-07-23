MPF abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2.640 no ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) vai abrir processo seletivo de estagiários de nível superior. A bolsa-estágio é de R$ 1.320,00 para graduação e de R$ 2.640,00 para pós-graduação.





Os estagiários cumprirão jornada de 20 horas semanais, que pode ser estendida para 30 horas conforme a necessidade. Eles recebem ainda auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia presencial, seguro contra acidentes e contam com a possibilidade de realizar as atividades em formato híbrido.





A seleção visa preencher cadastro de reserva para atendimento das demandas da unidade em Vitória. Do total de oportunidades, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, o que inclui populações indígenas e comunidades tradicionais. Para concorrer pelo sistema de cotas, é necessário encaminhar a documentação e as declarações específicas assinadas digitalmente no momento da inscrição.