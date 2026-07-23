MPF abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 2.640 no ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) vai abrir processo seletivo de estagiários de nível superior. A bolsa-estágio é de R$ 1.320,00 para graduação e de R$ 2.640,00 para pós-graduação.
Os estagiários cumprirão jornada de 20 horas semanais, que pode ser estendida para 30 horas conforme a necessidade. Eles recebem ainda auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia presencial, seguro contra acidentes e contam com a possibilidade de realizar as atividades em formato híbrido.
A seleção visa preencher cadastro de reserva para atendimento das demandas da unidade em Vitória. Do total de oportunidades, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, o que inclui populações indígenas e comunidades tradicionais. Para concorrer pelo sistema de cotas, é necessário encaminhar a documentação e as declarações específicas assinadas digitalmente no momento da inscrição.
Podem participar estudantes de graduação em Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação e Direito. Para os alunos do curso de Direito, há também oportunidades voltadas para a pós-graduação.
De acordo com as regras do processo seletivo, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o órgão, conforme a lista disponível no edital.
Para participar, o estudante deve ter concluído pelo menos o primeiro ano ou o segundo semestre do curso, caso a graduação tenha duração igual ou superior a seis semestres. A instituição alerta que, no ato da admissão, não será permitida a entrada de alunos que estejam cursando o último semestre da faculdade.
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 30 de julho até as 23h40 de 16 de agosto, no sistema de inscrições do MPF.
Os candidatos farão prova objetiva on-line, marcada para o dia 30 de agosto. É obrigatório que o estudante faça o teste de acesso à plataforma entre os dias 19 e 25 de agosto para evitar problemas técnicos na data oficial. Os inscritos para as vagas do curso de Direito aprovados na primeira fase farão ainda um exame discursivo presencial no dia 27 de setembro.