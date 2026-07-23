Italiano condenado por associação ao tráfico é preso em Marataízes

Um italiano de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, para cumprir pena por associação para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, Andrea Montaresi foi localizado no bairro Barra do Itapemirim, onde morava há cerca de quatro anos.





De acordo com a corporação, o mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória em junho deste ano, após condenação da Justiça Federal. O italiano deverá cumprir pena de 4 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado.





A prisão contou com o apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Por se tratar de um cidadão estrangeiro, a Polícia Civil informou que a detenção será comunicada ao Consulado da Itália no Rio de Janeiro, conforme prevê a assistência consular.





Após os procedimentos na delegacia, Andrea Montaresi foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andrea Montaresi. Este espaço permanece aberto para manifestação.