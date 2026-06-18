CIEE abre mais de 360 vagas de estágio e aprendizagem no ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com mais de 360 vagas abertas para estudantes. São 254 oportunidades de estágio para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 115 vagas para aprendizagem.





As chances estão distribuídas em 18 municípios capixabas, incluindo Grande Vitória e o interior do Espírito Santo.





As maiores ofertas estão nas cidades de Vitória (65), Vila Velha (50), Piúma (37), Sooretama (24) e Serra (21). De acordo com a instituição, as vagas são para atuar em diversas áreas, como Administrativa (76), Educação (63), Comunicação e Marketing (16), Contabilidade (8) e Saúde (9). Há ainda chances em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática, Produção Mecânica, entre outras opções.