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Jovens talentos

CIEE abre mais de 360 vagas de estágio e aprendizagem no ES

Maior oferta de vaga está disponível nas cidades de Vitória, Vila Velha, Piúma, Sooretama e Serra

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jun 2026 às 14:07
Estudantes podem colocar em prática o que aprendem na faculdade Pixabay

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com mais de 360 vagas abertas para estudantes. São  254 oportunidades de estágio para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 115 vagas para aprendizagem. 


As chances estão distribuídas em 18 municípios capixabas, incluindo Grande Vitória e o interior do Espírito Santo.


As maiores ofertas estão nas cidades de Vitória (65), Vila Velha (50), Piúma (37), Sooretama (24) e Serra (21). De acordo com a instituição, as vagas são para atuar em diversas áreas, como Administrativa (76), Educação (63), Comunicação e Marketing (16), Contabilidade (8) e Saúde (9). Há ainda chances em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática, Produção Mecânica, entre outras opções.

com mais de 90% oportunidades para atuar na área administrativa de empresas de médio e grande porte.


Para concorrer, é necessário fazer o cadastro no portal do CIEETambém é possível se cadastrar no aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

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