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Jovens Valores

Mais de 3.200 vagas de estágio abertas em órgãos do governo do ES

selecionados poderão estagiar em 53 órgãos do Poder Executivo de várias cidades do Estado

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 14:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2026 às 14:37
Oportunidades de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior
Oportunidades de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior Magnific

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai abrir 3.292 vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores 2026. Os selecionados poderão estagiar em 53 órgãos do Poder Executivo de várias cidades do Espírito Santo. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior de instituições públicas e privadas.


A bolsa de estágio para alunos do ensino médio é de R$ 865,21; para os de nível técnico, de R$ 937,30; e para os de graduação, de R$ 1.081,51. A carga horária será de 20 horas semanais (4 horas por dia).


Para participar, é necessário ter mais de 16 anos; ter uma conta ativa em seu nome no Portal Gov.br; não ter nenhum tipo de emprego formal; e estar matriculado e frequentando uma instituição pública ou privada em um destes níveis: ensino médio — incluindo Educação em Tempo Integral (ETI) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade profissional —, ensino técnico ou nível superior.

Os interessados podem se inscrever na página oficial do programa.


Para a primeira lista de candidatos, o prazo vai das 10h do dia 19 de junho até as 16h59 do dia 1º de julho. Já para a segunda lista, o atendimento ocorre das 10h do dia 8 de julho, e as inscrições ficarão abertas até o lançamento de um novo edital.

As listagens serão consultadas sempre que um órgão precisar de um novo estagiário, sendo que a segunda será conferida apenas quando não restarem mais candidatos inscritos na primeira. O banco de dados ficará ativo até o lançamento de um próximo edital.

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