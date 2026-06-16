Mais de 3.200 vagas de estágio abertas em órgãos do governo do ES

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai abrir 3.292 vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores 2026. Os selecionados poderão estagiar em 53 órgãos do Poder Executivo de várias cidades do Espírito Santo. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior de instituições públicas e privadas.





A bolsa de estágio para alunos do ensino médio é de R$ 865,21; para os de nível técnico, de R$ 937,30; e para os de graduação, de R$ 1.081,51. A carga horária será de 20 horas semanais (4 horas por dia).





Para participar, é necessário ter mais de 16 anos; ter uma conta ativa em seu nome no Portal Gov.br; não ter nenhum tipo de emprego formal; e estar matriculado e frequentando uma instituição pública ou privada em um destes níveis: ensino médio — incluindo Educação em Tempo Integral (ETI) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade profissional —, ensino técnico ou nível superior.