Quais são os signos mais místicos do zodíaco? Conheça 5 nativos que se conectam naturalmente com o universo espiritual

Aquário tem uma maneira bastante particular de se relacionar com o místico. Regido por Urano na astrologia moderna, o signo está ligado à inovação, à percepção de novas possibilidades e à quebra de padrões. Por isso, os aquarianos podem se interessar por conhecimentos alternativos, terapias energéticas, astrologia, consciência, espiritualidade e assuntos que desafiam conceitos tradicionais. Seu lado místico costuma ser menos ligado a dogmas e mais à curiosidade por aquilo que ainda está sendo descoberto.