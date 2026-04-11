Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Torta de castanha com cobertura de creme de avelãs é a receita da semana!

Acompanhe os detalhes da receita com o Chef Juarez

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 10:21

Publicado em 

11 abr 2026 às 10:21
Torta de Castanha com Cobertura de Creme de Avelãs
Torta de Castanha com Cobertura de Creme de Avelãs Crédito: Evelize Calmon
Tem cheiro de doce no ar! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com o comentarista Chef Juarez Campos, a receita em destaque é uma sobremesa daquelas saborosas e dar água na boca! É uma torta de castanha com cobertura de creme de avelãs. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE CASTANHA - 13.27s - 11-04-26.mp3
RECEITA: Torta de Castanha com Cobertura de Creme de Avelãs

  • Ingredientes da massa
    - 1 pacote de biscoito maisena (cerca de 200g)
    - 4 colheres de sopa de castanha de caju torrada e sem sal
    - 5 colheres de sopa de manteiga
    - 1 xícara de chá de creme de avelãs, tipo Nutella
    - Castanha de caju, para decorar
  • Ingredientes do Recheio
    - 3 xícaras de chá de chocolate branco picado
    - 2 colheres de sopa de manteiga
    - 1 lata de creme de leite
  • Preparo da massa
    - Triture o biscoito e a castanha no liquidificador, aos poucos, usando a tecla pulsar e despeje em uma vasilha
    - Acrescente a manteiga e trabalhe com os dedos até obter textura de farofa úmida
    - Forre o fundo de uma forma aro removível de 24 cm de diâmetro, apertando com as mãos
    - Leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar levemente
    - Retire e deixe esfriar
  • Preparo do recheio e da torta
    - Em banho-maria derreta o chocolate branco com a manteiga
    - Acrescente o creme de leite e despeje na forma, alisando com uma espátula
    - Leve à geladeira por 2 horas ou até firmar
    - Desenforme e cubra com o creme de avelãs (Nutella)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados