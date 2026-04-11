Torta de castanha com cobertura de creme de avelãs é a receita da semana!

Tem cheiro de doce no ar! Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com o comentarista Chef Juarez Campos, a receita em destaque é uma sobremesa daquelas saborosas e dar água na boca! É uma torta de castanha com cobertura de creme de avelãs. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE CASTANHA - 13.27s - 11-04-26.mp3
RECEITA: Torta de Castanha com Cobertura de Creme de Avelãs
- Ingredientes da massa
- 1 pacote de biscoito maisena (cerca de 200g)
- 4 colheres de sopa de castanha de caju torrada e sem sal
- 5 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de creme de avelãs, tipo Nutella
- Castanha de caju, para decorar
- Ingredientes do Recheio
- 3 xícaras de chá de chocolate branco picado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 lata de creme de leite
- Preparo da massa
- Triture o biscoito e a castanha no liquidificador, aos poucos, usando a tecla pulsar e despeje em uma vasilha
- Acrescente a manteiga e trabalhe com os dedos até obter textura de farofa úmida
- Forre o fundo de uma forma aro removível de 24 cm de diâmetro, apertando com as mãos
- Leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar levemente
- Retire e deixe esfriar
- Preparo do recheio e da torta
- Em banho-maria derreta o chocolate branco com a manteiga
- Acrescente o creme de leite e despeje na forma, alisando com uma espátula
- Leve à geladeira por 2 horas ou até firmar
- Desenforme e cubra com o creme de avelãs (Nutella)