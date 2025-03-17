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Ana Maria Braga comete gafe na Globo e manda beijo para Cássia Eller, morta em 2001

Apresentadora fez declaração na abertura da edição desta segunda-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:50

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução / Globo
A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe no Mais Você, programa que apresenta na Globo, nesta segunda (17). Ela mandou um beijo para a cantora Cássia Eller, que morreu em 2001 vítima de um infarto.
O beijo ocorreu na abertura da atração, que abriu ao som de "Malandragem", considerado o maior sucesso da cantora em sua curta e bem-sucedida carreira no rock nacional. "Um beijo, Cassinha", disse Ana Maria, sem notar a gafe.
Cássia Eller faleceu em 29 de dezembro de 2001, no auge de sua carreira, com apenas 39 anos, na clínica Santa Maria no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro após sofrer quatro paradas cardíacas, em razão de um infarto repentino.
Depois, com exames, se descobriu uma má formação no seu coração. Sua obra é bem popular até os dias de hoje.
Não é a primeira vez que Ana Maria Braga comete gafes do tipo no Mais Você. Em novembro do ano passado, ela chamou o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de Bin Laden.

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