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'Raiz'

Atacante Richarlison pesca e solta pipa durante visita ao ES

Em Nova Venécia, na Região Noroeste, jogador capixaba se divertiu entre amigos sujo de lama e segurando um peixe
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 14 de Março de 2025 às 14:41

Richarlison de férias em Nova Venécia
Richarlison em Nova Venécia Crédito: Instagram/@richarlison
Atacante do Tottenham, Richarlison passa por um período em sua cidade natal: Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O capixaba usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para publicar um momento de diversão entre amigos. Nas sequência de fotos ele aparece sem camisa, com uma rede de pesca, segurando um peixe e sujo de lama. Em outro registro, aparece sentado em um campo de futebol segurando pipas.
"As vezes é preciso voltar às origens pra lembrar quem você é de verdade!", escreveu na legenda.

Richarlison em Nova Venécia

Sempre que pode, Richarlison visita familiares e amigos no ES. Recentemente o jogador de 27 anos sofreu uma perda na família: a bisavó Julita. Na Copa América de 2019, o atacante da Seleção Brasileira dedicou um gol para ela na decisão. O curioso é que na entrevista ao final da partida ele acabou esquecendo o nome da 'bisa'.

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