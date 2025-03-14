Atacante Richarlison pesca e solta pipa durante visita ao ES

Atacante do Tottenham, Richarlison passa por um período em sua cidade natal: Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O capixaba usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para publicar um momento de diversão entre amigos. Nas sequência de fotos ele aparece sem camisa, com uma rede de pesca, segurando um peixe e sujo de lama. Em outro registro, aparece sentado em um campo de futebol segurando pipas.
"As vezes é preciso voltar às origens pra lembrar quem você é de verdade!", escreveu na legenda.
Richarlison em Nova Venécia
Sempre que pode, Richarlison visita familiares e amigos no ES. Recentemente o jogador de 27 anos sofreu uma perda na família: a bisavó Julita. Na Copa América de 2019, o atacante da Seleção Brasileira dedicou um gol para ela na decisão. O curioso é que na entrevista ao final da partida ele acabou esquecendo o nome da 'bisa'.