Atacante Richarlison pesca e solta pipa durante visita ao ES

"As vezes é preciso voltar às origens pra lembrar quem você é de verdade!", escreveu na legenda.

Sempre que pode, Richarlison visita familiares e amigos no ES. Recentemente o jogador de 27 anos sofreu uma perda na família: a bisavó Julita. Na Copa América de 2019, o atacante da Seleção Brasileira dedicou um gol para ela na decisão. O curioso é que na entrevista ao final da partida ele acabou esquecendo o nome da 'bisa'.