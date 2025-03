Veja vídeo

Em visita ao ES, Pequena Lo se diverte: "Falaram que tem gente bonita"

Influenciadora foi atração do Festial PCD - Pinta, Canta e Dança, nesta quarta-feira (12). Em bate papo com HZ, Lo revelou curiosidades no ES

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:27

A influenciadora e psicóloga Pequena Lo esteve no Espírito Santo nesta quarta-feira (12) para participar do Festival PCD - Pinta, Canta e Dança, onde ministrou uma palestra sobre inclusão e representatividade. Durante a visita, ela também bateu um papo exclusivo com HZ, no formato do seu programa no YouTube, “No Divã da Lo”. >

Em clima descontraído, Lo destacou a beleza dos capixabas: “falaram que só tinha gente bonita”. Também revelou experiências no Estado, como vindas de trem e passeios em Guarapari, deu um spoiler sobre a nova temporada de seu programa (parece que vai ter convidado gringo), e ainda refletiu sobre a importância da saúde mental.>

Pequena Lo apresentouuma palestra no Festival PCD - Pinta, Canta e Dança Crédito: Calos Alberto Silva/Reprodução/Instagram/@_pequenalo

