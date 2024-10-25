História

Pequena Lo diz que já se passou por criança para salvar amigo de blitz

Influenciadora estava em carro com Luísa Sonza e amigo que dirigia sem habilitação
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 08:57

Pequena Lo participou do podcast Alt Tabet Crédito: Reprodução/Instagram/@_pequenalo
Pequena Lo já salvou a pele de Luísa Sonza e de um amigo que dirigia sem habilitação. A influenciadora disse que se passou por criança para enganar a polícia durante uma blitz no Rio de Janeiro.
Em entrevista a Antonio Tabet no podcast Alt Tabet, Pequena Lo contou a aventura: "Estávamos no carro, eles iam me levar para o hotel, era de madrugada. Avistamos viatura da polícia e ele não tinha habilitação. Falei: 'Calma, vamos pensar num negócio'", contou, sem revelar o nome do amigo.
Quando o policial abordou o carro do trio, pensou que Lo, no banco de trás, fosse uma criança. "Estava no banco de trás do carro e quando eu encosto muito, meus pés ficam para o ar. Super pequena. E aí o policial colocou a lanterna no banco de trás e falou 'uma neném!'. Eu dei tchau para ele", contou Lo, se divertindo com a história.
"Ele falou: 'Vocês estão com criança, que gracinha, podem ir'. E a gente suando, tenso", concluiu.

