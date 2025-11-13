Famosos

Gaby Amarantos fala da relação com Chris Martin, do Coldplay

Cantora relembra encontro com o vocalista do Coldplay e diz ter ficado surpresa com a repercussão

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:44

Gaby Amarantos fala da relação com Chris Martin Crédito: Reprodução/Instagram @artemisigallery/Thiago Gomes/AFP

Gaby Amarantos, 47,voltou a comentar a curiosa história envolvendo Chris Martin, vocalista do Coldplay, e as especulações de que os dois teriam vivido um breve romance.

A cantora falou sobre o assunto durante o leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, realizado na última quarta-feira (12), em São Paulo.

Entre risos, a paraense garantiu que tudo não passou de amizade e carinho mútuo. "Nós nos conhecemos quando ele esteve no Brasil, foi supergentil. Dei a ele uma camiseta do meu projeto Rock Doido, e ele me presenteou com um bóton do Coldplay escrito Love. Foi uma troca muito especial", contou a revista Quem.

O episódio chamou atenção do público depois que Chris Martin apareceu usando a camiseta de Gaby durante um show no país. O gesto gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais e levantou boatos sobre um possível envolvimento entre os dois artistas.

Gaby, no entanto, levou tudo com bom humor. "Eu fiquei muito feliz por ele ter ido conhecer o Jurunas, o bairro onde nasci. Falei para ele: Você visitou o bairro mais chique de Belém, o Jurunas!", brincou.

A cantora também reagiu às histórias de que o vocalista teria voltado ao local mais de uma vez. "Aí já não estou sabendo...", respondeu, rindo.

Mesmo com a repercussão, Gaby preferiu destacar o lado positivo do encontro e a visibilidade que o gesto de Chris trouxe para sua cidade natal. "Foi bonito ver alguém com tanta influência se interessar pela nossa cultura, pelo nosso som. Fiquei emocionada de ver o carinho dele com o povo de Belém", afirmou.

Com seu carisma e espontaneidade, Gaby Amarantos transformou um simples encontro em um dos assuntos mais comentados da semana  provando, mais uma vez, que sabe brilhar dentro e fora dos palcos.

Este vídeo pode te interessar