Gaby Amarantos recebe críticas por fotos em que faz topless: 'Exagero'

Gaby Amarantos: 'Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais' Crédito: Instagram/@gabyamarantos

Feliz com a mudança corporal pela qual passa desde maio, quando iniciou um processo de emagrecimento, Gaby Amarantos vira e mexe posta fotos de biquíni e em viagens.

Na publicação mais recente, a cantora posou de topless. A legenda, na qual afirma viver a liberdade de estar feliz, não foi suficiente para poupar críticas.

"Qual a necessidade? Está gata, mas qual a necessidade dessa exposição assim, gente?", comentou o perfil de Nanda Limarj. "Necessidade de exercer minha liberdade", rebateu Gaby.

Já outra disse que as imagens são exageradas e que "falta 1%" para a paraense "ficar pelada total", e questionou: "liberdade? E você estava presa? Ou estava de mal com o corpo que tinha? Não entendi", falou Andréa Araujo.

No entanto, muitos famosos e seguidores elogiaram Gaby. Um dos cometários disse que é um susto para a sociedade ver uma mulher linda expressar sua beleza. "Seja livre mesmo, sem rótulos e sem tabu", opinou Renata Barros.

"Sorriso de quem batalhou muito para estar onde queria", disse o perfil de Ellyonae Bllyches. Em participação no Encontro com Patricia Poeta, a cantora afirmou ter emagrecido 25 quilos.