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Gaby Amarantos recebe críticas por fotos em que faz topless: 'Exagero'

Feliz com emagrecimento, cantora diz que imagens são necessidade de exercer liberdade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 11:13

Gaby Amarantos: 'Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais'
Gaby Amarantos: 'Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais' Crédito: Instagram/@gabyamarantos
Feliz com a mudança corporal pela qual passa desde maio, quando iniciou um processo de emagrecimento, Gaby Amarantos vira e mexe posta fotos de biquíni e em viagens.
Na publicação mais recente, a cantora posou de topless. A legenda, na qual afirma viver a liberdade de estar feliz, não foi suficiente para poupar críticas.
"Qual a necessidade? Está gata, mas qual a necessidade dessa exposição assim, gente?", comentou o perfil de Nanda Limarj. "Necessidade de exercer minha liberdade", rebateu Gaby.
Já outra disse que as imagens são exageradas e que "falta 1%" para a paraense "ficar pelada total", e questionou: "liberdade? E você estava presa? Ou estava de mal com o corpo que tinha? Não entendi", falou Andréa Araujo.
No entanto, muitos famosos e seguidores elogiaram Gaby. Um dos cometários disse que é um susto para a sociedade ver uma mulher linda expressar sua beleza. "Seja livre mesmo, sem rótulos e sem tabu", opinou Renata Barros.
"Sorriso de quem batalhou muito para estar onde queria", disse o perfil de Ellyonae Bllyches. Em participação no Encontro com Patricia Poeta, a cantora afirmou ter emagrecido 25 quilos.
"Nunca me senti tão bem, tão feliz, tão realizada, tão disposta, tão iluminada. Estou com o tesão de 50 pessoas, estou me sentindo muito maravilhosa. Nada se compara ao bem estar que estou sentindo."

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