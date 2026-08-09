Pai aos 48 anos: músico Fábio Carvalho compartilha as belezas e desafios de ser pai na maturidade

Quando Maria Flor nasceu, Fábio Carvalho acabava de realizar um sonho: dois dias antes, havia colado grau em Música pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A filha, porém, resolveu antecipar os planos e chegou ao mundo de forma prematura, aos sete meses de gestação. O susto deu lugar à maior transformação da vida do multiartista e ex-integrante da banda Manimal.





Hoje, aos 56 anos, Fábio faz parte de um grupo cada vez mais comum no Brasil: homens que se tornam pais após os 45 anos. Com o aumento da expectativa de vida e os avanços da medicina, a paternidade tardia deixou de ser exceção e passou a fazer parte da realidade de muitas famílias.





Para ele, a idade nunca foi o aspecto mais importante. O que realmente mudou foi a forma de enxergar a vida.