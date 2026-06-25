Jogador Marquinhos leva fotógrafo do ES para registrar a família na Copa

O fotógrafo e videomaker, Hugo Boniolo, de 31 anos, está levando suas lentes “capixabas" para a Copa do Mundo. Natural do estado do Rio, mas atuando no ES há mais de dez anos, o profissional foi convocado pela família do jogador Marquinhos, capitão da seleção brasileira, para registrá-los durante o Mundial.





Em entrevista à CBN Vitória, Hugo conta que o convite surgiu em um outro trabalho internacional. Em fevereiro, foi a Paris com uma marca capixaba que levaria roupas para o filho do craque que estava para nascer e conheceu a esposa de Marquinhos, Carol Cabrino.





“Adoraram meu trabalho e estavam precisando de uma pessoa para cobrir a Copa. Comecei a conversar com eles e fechamos contrato", conta.





Hugo relembra o dia da convocação para a Copa do Mundo, quando estava na casa da família para registrar o momento. "Fui pra Paris, de novo, em maio. No dia da convocação, eu estava lá na casa dele, filmando ele ser convocado, fiz toda a mídia dele, gravamos uma série de vídeos com a pré-expectativa da família", explica. Em maio, esse vídeo da reação de Marquinhos ao ser convocado para a Copa "viralizou" nas redes sociais.





Ao longo do campeonato, Boniolo conta que seu trabalho vai ser acompanhar a família do jogador nos bastidores da Copa e que, apesar de já ter rompido a fronteira do Brasil outras vezes com seu trabalho, a proporção do evento é um divisor de águas na sua carreira.





*com informações de Fernanda Queiroz, da CBN Vitória.