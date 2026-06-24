Igreja evangélica cancela culto por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo

O tradicional culto das 19h30 das quartas-feiras não será realizado hoje (23) na Igreja da Praia, na Praia do Canto, em Vitória. É que o pastor Usiel Carneiro resolveu cancelar a celebração religiosa por causa do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, às 19h (de Brasília), válido pela terceira rodada da fase de classificação da Copa do Mundo 2026.
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O aviso de cancelamento do culto foi publicado nesta terça (23) nas redes sociais da igreja evangélica. Até a noite desta terça, apenas um seguidor da Igreja da Praia (Igreja Batista da Praia do Canto) havia feito uma manifestação genérica sobre o fundamento da igreja e da comunidade, sem no entanto fazer uma reflexão direta sobre a decisão do pastor.
Por sinal, foi o próprio Usiel Carneiro que, na mesma postagem no Instagram, fez algumas considerações sobre o cancelamento do culto, como forma de dar uma satisfação prévia à sua comunidade religiosa.
“Talvez alguém considere um absurdo que a igreja suspenda um culto por causa de futebol. Bem, isso revela o que é o culto para essa pessoa e o que ele é para nós. Comecemos pelo que ele não é. Ele não é um encontro com Deus pois com Ele nos encontramos todo dia e a toda hora. Ele não é um momento sagrado porque sagrada é a vida e cada ser humano”, escreveu.
“Então, o que ele é?”, prosseguiu Usiel. “Ele é um encontro entre nós para juntos aprendermos e nos animarmos à fé e às boas obras. Podemos suspendê-lo segundo nossa conveniência. Podemos mudar o dia. Podemos também deixar de fazê-lo se for o que melhor atende às nossas necessidades concentrando-nos somente numa agenda dominical. A igreja é uma comunidade e não uma agenda”, afirmou.
Por fim, o pastor aproveitou o fato de não ter culto hoje para exortar os fiéis a comparecer às celebrações religiosas da Igreja da Praia - menos nesta quarta, é claro. “Aproveito para comentar que muitos têm perdido a oportunidade desse encontro. Seria ótimo estarmos também juntos na quarta. Se você pode, venha. Não esta semana. Nesta quarta torça por nossa seleção e divirta-se.”
Durante a semana, além de quarta-feira, a Igreja da Praia tem dois cultos dominicais: um às 10h e o outro às 19h. Mas, pelo menos neste domingo (28), a seleção brasileira não entrará em campo. Portanto, vai ter Copa - mas vai ter cultos também.