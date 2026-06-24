Igreja evangélica cancela culto por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo

Por sinal, foi o próprio Usiel Carneiro que, na mesma postagem no Instagram, fez algumas considerações sobre o cancelamento do culto, como forma de dar uma satisfação prévia à sua comunidade religiosa.





“Talvez alguém considere um absurdo que a igreja suspenda um culto por causa de futebol. Bem, isso revela o que é o culto para essa pessoa e o que ele é para nós. Comecemos pelo que ele não é. Ele não é um encontro com Deus pois com Ele nos encontramos todo dia e a toda hora. Ele não é um momento sagrado porque sagrada é a vida e cada ser humano”, escreveu.





“Então, o que ele é?”, prosseguiu Usiel. “Ele é um encontro entre nós para juntos aprendermos e nos animarmos à fé e às boas obras. Podemos suspendê-lo segundo nossa conveniência. Podemos mudar o dia. Podemos também deixar de fazê-lo se for o que melhor atende às nossas necessidades concentrando-nos somente numa agenda dominical. A igreja é uma comunidade e não uma agenda”, afirmou.