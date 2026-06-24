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Coluna Leonel Ximenes

Igreja evangélica cancela culto por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo

Celebração religiosa estava prevista para 19h30, durante o confronto da seleção brasileira contra a Escócia

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

24 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Membros da Igreja da Praia (antiga Igreja Batista da Praia do Canto) em frente ao templo
Membros da Igreja da Praia (antiga Igreja Batista da Praia do Canto) em frente ao templo Divulgação

O tradicional culto das 19h30 das quartas-feiras não será realizado hoje (23) na Igreja da Praia, na Praia do Canto, em Vitória. É que o pastor Usiel Carneiro resolveu cancelar a celebração religiosa por causa do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, às 19h (de Brasília), válido pela terceira rodada da fase de classificação da Copa do Mundo 2026.


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O aviso de cancelamento do culto foi publicado nesta terça (23) nas redes sociais da igreja evangélica. Até a noite desta terça, apenas um seguidor da Igreja da Praia (Igreja Batista da Praia do Canto) havia feito uma manifestação genérica sobre o fundamento da igreja e da comunidade, sem no entanto fazer uma reflexão direta sobre a decisão do pastor.

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Por sinal, foi o próprio Usiel Carneiro que, na mesma postagem no Instagram, fez algumas considerações sobre o cancelamento do culto, como forma de dar uma satisfação prévia à sua comunidade religiosa.


“Talvez alguém considere um absurdo que a igreja suspenda um culto por causa de futebol. Bem, isso revela o que é o culto para essa pessoa e o que ele é para nós. Comecemos pelo que ele não é. Ele não é um encontro com Deus pois com Ele nos encontramos todo dia e a toda hora. Ele não é um momento sagrado porque sagrada é a vida e cada ser humano”, escreveu. 


“Então, o que ele é?”, prosseguiu Usiel. “Ele é um encontro entre nós para juntos aprendermos e nos animarmos à fé e às boas obras. Podemos suspendê-lo segundo nossa conveniência. Podemos mudar o dia. Podemos também deixar de fazê-lo se for o que melhor atende às nossas necessidades concentrando-nos somente numa agenda dominical. A igreja é uma comunidade e não uma agenda”, afirmou. 

Nas redes sociais da igreja, o aviso do cancelamento do culto
Nas redes sociais da igreja, o aviso do cancelamento do culto Instagram

Por fim, o pastor aproveitou o fato de não ter culto hoje para exortar os fiéis a comparecer às celebrações religiosas da Igreja da Praia - menos nesta quarta, é claro. “Aproveito para comentar que muitos têm perdido a oportunidade desse encontro. Seria ótimo estarmos também juntos na quarta. Se você pode, venha. Não esta semana. Nesta quarta torça por nossa seleção e divirta-se.”


Durante a semana, além de quarta-feira, a Igreja da Praia tem dois cultos dominicais: um às 10h e o outro às 19h. Mas, pelo menos neste domingo (28), a seleção brasileira não entrará em campo. Portanto, vai ter Copa - mas vai ter cultos também.

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Membros da Igreja da Praia em frente ao tempo, na Praia do Canto

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Imagem de destaque

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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