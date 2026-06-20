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Brasil x Escócia: qual resultado a Seleção precisa para se classificar na liderança do grupo?

Seleção Brasileira entra em campo na próxima quarta-feira (24/6) para jogar sua última partida na fase de grupos. Time de Carlo Ancelotti pode até empatar que garante classificação para próxima fase.

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 00:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 jun 2026 às 00:35
Imagem BBC Brasil
Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, garantindo liderança do grupo na segunda rodada e eliminando a seleção haitiana da Copa do Mundo 2026 Crédito: Getty Images
Após vitória tranquila sobre o Haiti nesta sexta-feira (19/6), o Brasil terminou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na liderança do Grupo C.
A Seleção comandada por Carlo Ancelotti soma 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, mas ocupa a primeira colocação pelo saldo de gols.
Agora, o foco já está no próximo desafio: o confronto contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24/6), em um duelo em que o Brasil só depende de si mesmo para se classificar.
Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, que também jogam na quarta-feira, uma vitória garantiria o Brasil na liderança do grupo. Um empate também levaria à classificação, mas com menos chances de passar em primeiro lugar.
O saldo de gols pode ser decisivo nessa última rodada para definir as posições.
Ao fim dessa primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata.
Contudo, uma nova regra na edição deste ano da Copa também garante vaga aos oito melhores terceiros colocados, o que amplia as possibilidades de classificação.
Confira a seguir as combinações possíveis em cada cenário para que o Brasil consiga se classificar na liderança do grupo

Cenário 1: Brasil vence a Escócia

Se vencer a Escócia, a seleção brasileira vai a 7 pontos e se classifica para a próxima fase. Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, o Brasil pode terminar a última rodada na liderança do grupo.
Caso o Marrocos vença Haiti, os marroquinos também somariam 7 pontos e o saldo de gols seria o critério de desempate para definir o primeiro e segundo lugar.
Se o Marrocos empatar ou perder para o Haiti, o Brasil se classifica em primeiro.

Cenário 2: Brasil empata com Haiti

Se o Brasil empatar com a Escócia, ainda assim avançaria para a próxima fase, já que apenas o Marrocos poderia ultrapassar cinco pontos, caso vencesse o Haiti.
Em caso de vitória do Marrocos, a seleção marroquina se classificaria em primeiro e o Brasil em segundo.
Em caso de empate, Marrocos e Brasil ficariam empatados com 5 pontos e a posição no grupo seria decidida pelo saldo de gols.
Em caso de derrota do Marrocos, o Brasil se classifica em primeiro e o Marrocos em segundo.
Imagem BBC Brasil
Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada Crédito: Getty Images

Cenário 3: Brasil perde para a Escócia

Imagem BBC Brasil
Brasil enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos e pode se classificar em primeiro lugar no grupo Crédito: Getty Images
Uma derrota do Brasil para a Escócia colocaria a seleção brasileira em uma situação um pouco mais delicada.
A seleção brasileira não conseguiria se classificar como líder no grupo e poderia conquistar a segunda posição somente se o Marrocos perdesse para o Haiti e, mesmo assim, dependendo do saldo de gols para definir o segundo lugar.

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