Arrombamentos na Praia do Canto: a segurança privada está dando certo?

Desde janeiro de 2026, está em operação um serviço de vigilância patrimonial contratado por comerciantes da Praia do Canto, o bairro nobre de Vitória que sempre conviveu com ocorrências de arrombamento, principalmente durante a noite e a madrugada. E o resultado da mobilização, segundo a Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC), está dando bons resultados.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





César Saade, presidente da ACPC, revela que houve uma redução de mais de 90% nas ocorrências no bairro, mas principalmente nas ruas de maior fluxo comercial, o setor mais vulnerável aos arrombamentos.





Ele também diz que praticamente acabou a abordagem de moradores em situação de ruas e usuário de drogas nas portas de bares e restaurantes: "A gente consegue perceber a sensação de segurança, que é tão importante quanto a própria segurança"





Segundo Saade, 110 dos 400 comerciantes da Praia do Canto, entre donos de lojas, bares e restaurantes, são filiados à ACPC e bancam o sistema de segurança, além de mantenedores que fazem uma contribuição mensal. O empresário alega que não pode revelar o valor do custo mensal deste sistema de monitoramento por veículos.





A segurança patrimonial está a cargo de uma empresa especializada que utiliza dois veículos identificados na ronda noturna, que começa às 19h até as 7h da manhã, todos os dias da semana.



