Mobilização de comerciantes na Praia do Canto, em Vitória, visa aumentar segurança da região

Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Bairro que possui uma relevante concentração de comércio, serviços, bares e restaurantes, a Praia do Canto, em Vitória, tem como uma de suas principais demandas a segurança. Diante desse cenário, a Associação Comercial e Empresarial da Praia do Canto (ACPC) tem discutido ações baseadas em modelos internacionais, como o da Times Square Alliance, em Times Square, nos Estados Unidos, em um novo modelo de gestão para a região. A Times Square Alliance, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1992, dedicada a melhorar, promover e manter a segurança e a limpeza da Times Square em Nova York. Localmente, a proposta é trazer mais segurança, mais fluxo, mais investimento e mais valor. O modelo inclui investimentos privados em segurança patrimonial, por exemplo. "Mas sem substituir as ações do poder público", como explica o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto (ACPC), César Saade.

"As ações começaram entre final de novembro e início de dezembro do ano passado. Os arrombamentos, por exemplo, eram muito comuns no bairro, principalmente, a noite. Com o apoio de mantenedores, de comerciantes, passamos a ter veículos de segurança privada. Mas ressalto, não estamos fazendo o papel do poder público. O que fazemos é onde não há braço pra chegar", explica. "Um bairro mais seguro, agradável, valoriza os imóveis e, principalmente, traz segurança!", explica. Hoje, são dois veículos que fazem uma "ronda" no bairro, entre 19h às 6h (horário de destaque para bares e restaurantes).

Outra iniciativa envolve, ele explica, a criação de iniciativas para a inclusão no mercado de trabalho para moradores em situação de rua que possam ser reabilitados. "É uma realidade comum na Praia do Canto e sabemos da dificuldade deles serem colocados no mercado de trabalho. A inserção do trabalho é importante", explica. Nesta edição do "Segurança em Foco", ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!