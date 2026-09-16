Nova Coca-Cola, bolos na air fryer e chocolates: veja lançamentos da Acaps

Uma das melhores experiências ao ir às compras é encontrar, nas prateleiras, uma novidade que ainda não experimentamos. Durante a Acaps Trade Show 2026, que ocorre no Pavilhão de Carapina, na Serra, alguns dos principais lançamentos do Brasil são apresentados antes de chegar às mãos do consumidor.
Realizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), a feira, que começou terça-feira (15) e segue até quinta-feira (17), reúne empresários, executivos, fornecedores e profissionais do comércio varejista. A expectativa da organização é de mais de 22 mil visitantes e cerca de R$ 1 bilhão em negócios.
Entre as principais novidades deste ano, estão grandes marcas de refrigerante com novo sabor, misturas para bolo preparadas na air fryer, uma nova linha de chocolates capixabas e um equipamento desenvolvido para aumentar a vida útil das bananas expostas em supermercados. Veja a seguir os principais destaques da feira.
Seguindo o movimento fitness, a Coca-Cola lançou oficialmente na Acaps Trade Show uma nova versão da bebida no modelo “triplo zero”: sem cafeína, açúcar e calorias. O produto também tem baixo teor de sódio em comparação com a Coca-Cola Zero tradicional.
A novidade já era comercializada na Europa, lançada em fevereiro deste ano, e chega agora ao mercado brasileiro. Inicialmente, a bebida será testada no comércio. A permanência nas prateleiras dependerá do desempenho do produto e da estratégia da empresa.
A Buaiz Alimentos apresenta durante a feira as Misturas Regina para air fryer, nos sabores chocolate e laranja. Segundo a empresa, o preparo leva cerca de 20 minutos. Os produtos serão vendidos em embalagens de 250 gramas e devem chegar às lojas em meados de dezembro.
A empresa também apresenta o Melhorador de Farinha Regina, em embalagem de 4 kg, voltado para panificação e food service. O produto atua no fortalecimento da rede de glúten e busca contribuir para a padronização da produção de pães.
Outra novidade é a ampliação da linha de bolos de 5 kg, com os sabores chocolate cremoso e milho cremoso.
A Espírito Cacau apresenta a linha Cacauzíssimo, formada por chocolates produzidos com cacau premium e diferentes combinações de ingredientes. A linha inclui tabletes com e sem açúcar, versões com leite — preto e branco —, sem lactose, veganas, meio amargo (51%) e intenso (70%).
Grande parte da produção da empresa está em Linhares, na Região Norte do Estado, com fábrica e distribuidora na Serra.
A Porto Alegre também ampliou seu segmento de laticínios com alta concentração de proteínas à base de whey protein (proteína concentrada do soro do leite), disponíveis em seis sabores. A linha tem versões com 21 e 15 gramas de proteína.
A empresa também apresenta o Leite em Pó Porto Alegre, em embalagens de 400 gramas e 1 kg, nas versões integral instantâneo e desnatado instantâneo.
A JCM Equipamentos, que participa pelo quarto ano consecutivo da Acaps Trade Show, apresenta neste ano um nebulizador para conservação de frutas, legumes e hortaliças.
O equipamento utiliza um sistema à base de água para elevar a umidade no ambiente. A proposta é reduzir a velocidade de amadurecimento das bananas e, consequentemente, ampliar o período em que elas permanecem próprias para venda.
O equipamento é voltado principalmente para supermercados e hortifrutis e busca melhorar as condições de exposição dos alimentos. A JCM afirma atender estabelecimentos como Carone, Casagrande, Perim, Ronchi, Bobio, Central de Compras, Multi Show e Empório do Trigo, entre outros locais.