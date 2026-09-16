Nova Coca-Cola, bolos na air fryer e chocolates: veja lançamentos da Acaps

Uma das melhores experiências ao ir às compras é encontrar, nas prateleiras, uma novidade que ainda não experimentamos. Durante a Acaps Trade Show 2026, que ocorre no Pavilhão de Carapina, na Serra, alguns dos principais lançamentos do Brasil são apresentados antes de chegar às mãos do consumidor.





Realizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), a feira, que começou terça-feira (15) e segue até quinta-feira (17), reúne empresários, executivos, fornecedores e profissionais do comércio varejista. A expectativa da organização é de mais de 22 mil visitantes e cerca de R$ 1 bilhão em negócios.





Entre as principais novidades deste ano, estão grandes marcas de refrigerante com novo sabor, misturas para bolo preparadas na air fryer, uma nova linha de chocolates capixabas e um equipamento desenvolvido para aumentar a vida útil das bananas expostas em supermercados. Veja a seguir os principais destaques da feira.