Megafeira de brechós na Serra vai oferecer mais de 10 mil peças de grife

Mais de 10 mil peças de grife vão ocupar as araras da Casa do Artesanato, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, no próximo sábado (20) e domingo (21). O encontro de brechós Circulando oferecerá roupas e acessórios femininos, masculinos e infantis a preços a partir de R$ 10.
Com apoio da Prefeitura da Serra, o evento reunirá itens de marcas conhecidas do público, como Zara, Farm, Animale, Cantão, Le Lis Blanc, Maria Filó, Polo Ralph Lauren, Dudalina, Luiza Barcelos, Schutz e John John.
De acordo com a organizadora Solange Costa, a proposta é oferecer alternativas para quem busca economia sem abrir mão de qualidade.
"Uma peça que volta a circular deixa de ser lixo e se transforma em oportunidade. O Circulando une sustentabilidade, geração de renda e consumo consciente, provando que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças para o meio ambiente e a sociedade. Nosso objetivo é criar uma cultura em que reutilizar seja motivo de orgulho e não de necessidade", explica Solange.
Circulando - Encontro de Brechós
Roupas e acessórios com valor a partir de R$ 10, incluindo peças de grife
Sábado (20) e domingo (21)
Das 9h às 21h
Casa do Artesanato - Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra
Entrada gratuita