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Garimpo de roupas

Megafeira de brechós na Serra vai oferecer mais de 10 mil peças de grife

Com opções a partir de R$ 10, encontro vai ter itens de marca e acontecerá neste sábado (20) e domingo (21), no Parque da Cidade

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 18:24

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

18 jun 2026 às 18:24

Mais de 10 mil peças de grife vão ocupar as araras da Casa do Artesanato, no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, no próximo sábado (20) e domingo (21). O encontro de brechós Circulando oferecerá roupas e acessórios femininos, masculinos e infantis a preços a partir de R$ 10.


Com apoio da Prefeitura da Serra, o evento reunirá itens de marcas conhecidas do público, como Zara, Farm, Animale, Cantão, Le Lis Blanc, Maria Filó, Polo Ralph Lauren, Dudalina, Luiza Barcelos, Schutz e John John.

 Roupas e acessórios femininos, masculinos e infantis estarão com preços a partir de R$ 10. Divulgação/ Circulando

De acordo com a organizadora Solange Costa, a proposta é oferecer alternativas para quem busca economia sem abrir mão de qualidade.


"Uma peça que volta a circular deixa de ser lixo e se transforma em oportunidade. O Circulando une sustentabilidade, geração de renda e consumo consciente, provando que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças para o meio ambiente e a sociedade. Nosso objetivo é criar uma cultura em que reutilizar seja motivo de orgulho e não de necessidade", explica Solange.

Divulgação/ Circulando

Circulando - Encontro de Brechós

Roupas e acessórios com valor a partir de R$ 10, incluindo peças de grife 

Sábado (20) e domingo (21)

Das 9h às 21h

Casa do Artesanato -  Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra

Entrada gratuita

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