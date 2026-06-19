Há impactos para clientes do PicPay após operação da PF? Entenda

Criado em Vitória em 2012, o banco digital PicPay foi alvo nesta sexta-feira (19) da operação JurosZero, da Polícia Federal. A investigação apura supostos descontos no salário de servidores públicos do Distrito Federal e mira também o Banco de Brasília (BRB) – responsável pela folha de pagamento –, a Secretaria de Economia do DF e o Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev).





A suspeita é que o aplicativo financeiro cobrava taxas para camuflar descontos indevidos, que ocorriam desde 2024. Após a operação, a Justiça bloqueou cerca de R$ 90 milhões da fintech e da Associação de Servidores Públicos do DF. A empresa nega irregularidades





Mas como fica para quem tem conta no PicPay? Essa operação impacta de alguma forma os clientes da fintech? De acordo com dados do Banco Central, o PicPay tem 68 milhões de clientes, sendo a oitava instituição financeira em número de correntistas.





E em janeiro deste ano, o banco abriu capital na bolsa de Nasdaq, dos Estados Unidos. As ações tiveram oferta pública a US$ 19, no topo da faixa proposta anteriormente, que ia de US$ 16 a US$ 19. No lançamento, estima-se que tenha arrecadado US$ 434,3 milhões. Nesta sexta-feira (19), após a operação, a ação estava a US$ 10,50, queda de 4,46%.





A assessora financeira e membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES) Érika Almeida afirma que, no momento atual, não há indicação de risco para os correntistas em geral. A previsão é que Pix, pagamentos, transferências e demais serviços sigam funcionando.





“Mas vale lembrar: contas digitais e saldos em carteira digital não têm cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Já CDBs e outros investimentos emitidos pelo PicPay Bank têm cobertura do FGC até R$ 250 mil por CPF. Quem tem valores acima disso investidos na plataforma pode considerar diversificar entre instituições como medida de precaução”, pondera.