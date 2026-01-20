PicPay pode alcançar US$ 2,6 bilhões em estreia na bolsa dos EUA

Home
Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:24

Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores
Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores Crédito: Rogério Cassimiro/PicPay Divulgação

Fundado no Espírito Santo, o banco digital PicPay detalhou, nesta terça-feira (20), os termos da sua abertura de capital nos Estados Unidos. A fintech, segunda maior do Brasil, está prevista para se listar na Nasdaq no próximo dia 29.

A operação marca o retorno das empresas de tecnologia brasileiras ao mercado de capitais norte-americano, sendo o primeiro IPO de uma fintech nacional em Nova York desde a listagem do Nubank, no fim de 2021.

Em documento protocolado nesta terça junto à Securities and Exchange Commission (SEC), o ecossistema financeiro controlado pela holding J&F afirmou que planeja ofertar 22.857.143 ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19. Com isso, o PicPay pode levantar entre US$ 366 milhões e US$ 434,3 milhões.

Considerando o lote total de ações, o valor de mercado da companhia na estreia deve girar em torno de US$ 2,5 bilhões a US$ 2,6 bilhões. O símbolo de negociação escolhido para o pregão eletrônico é PICS.

Ainda no comunicado, o PicPay informou que a Bicycle Capital, uma empresa de growth equity focada em negócios duráveis e líderes de mercado na América Latina e em outras regiões, juntamente com certas entidades afiliadas, indicaram interesse em adquirir um montante agregado de US$ 75 milhões em ações ordinárias Classe A na oferta, ao preço do IPO.

Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores globais conjuntos para a oferta. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking também atuam como joint bookrunners, e a FT Partners atua como co-gestora da oferta.

Para garantir a liquidez e atender a uma possível demanda excedente, o PicPay concedeu aos subscritores uma opção de lote suplementar de até 3.428.572 ações adicionais por um período de 30 dias.

O PicPay atende mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, e reportou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado de 17,4% no terceiro trimestre de 2025.

Nos primeiros nove meses de 2025, o PicPay registrou receita total e rendimentos financeiros de R$ 7,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões), com depósitos de consumidores de R$ 27 bilhões (aproximadamente US$ 5 bilhões) em 30 de setembro de 2025.

