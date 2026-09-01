Proibida a cata e venda de sururu-de-costão até dezembro

O Sururu-de-costão (perna-perna) entra no período de defeso a partir desta terça-feira (1º). Até o dia 31 de dezembro, ficam proibidos a extração, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização da espécie.





A medida vale para a faixa costeira entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul e tem como objetivo proteger o período de reprodução do molusco e contribuir para a manutenção dos estoques naturais.





Em Vitória, a prefeitura, por meio da Gerência de Educação Ambiental (GEA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), realiza uma campanha de conscientização voltada a pescadores, comerciantes e consumidores.





A orientação é que, durante o período de defeso, a população não compre nem consuma o sururu-de-costão e fique atenta à procedência do produto. Segundo a prefeitura, a redução da procura também contribui para desestimular o comércio ilegal da espécie.





A proibição é estabelecida pela Instrução Normativa do Ibama nº 105/2006. O descumprimento das regras pode resultar em sanções previstas na legislação ambiental, incluindo multa e apreensão do produto.