Hortas urbanas: plantar alimentos cultiva saúde, sustentabilidade e estimula economia circular

Em Vitória, o Parque Manolo Cabral abriga hortas urbanas interativas Crédito: Instagram/@horta.paraiso

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo destaca que em um mundo cada vez mais urbano, onde o concreto avança sobre os espaços naturais, as hortas urbanas surgem como uma solução simples e poderosa para reconectar as pessoas com a natureza, melhorar a saúde e promover cidades mais sustentáveis. Plantar alimentos em quintais, varandas, escolas, condomínios ou espaços comunitários vai muito além da produção de hortaliças: trata-se de uma verdadeira estratégia de bem-estar, sustentabilidade e economia circular, alinhada às chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SbN).

Diversos estudos mostram que o contato direto com o cultivo de plantas traz benefícios concretos para a saúde física e mental. Cuidar de uma horta estimula o movimento do corpo, melhora a qualidade da alimentação e reduz níveis de estresse e ansiedade. O simples ato de mexer na terra, acompanhar o crescimento das plantas e colher o próprio alimento cria uma sensação de pertencimento e equilíbrio emocional — algo cada vez mais raro no ritmo acelerado das cidades.

Além disso, as hortas urbanas contribuem diretamente para a segurança alimentar. Ao produzir temperos, verduras e legumes próximos de casa, reduz-se a dependência de alimentos altamente processados e transportados por longas distâncias. O resultado é uma alimentação mais saudável, fresca e com menor pegada ambiental.

Outro aspecto fundamental é a conexão com a economia circular. Em vez de descartar restos de alimentos, folhas secas ou resíduos orgânicos, esses materiais podem ser transformados em compostagem, produzindo adubo natural para as hortas. Esse ciclo reduz o volume de lixo enviado aos aterros sanitários e transforma resíduos em recursos, fechando o ciclo da matéria orgânica de forma inteligente.

Nesse contexto, as hortas urbanas também se encaixam perfeitamente no conceito de ‘Soluções Baseadas na Natureza’. Ao utilizar processos naturais para resolver desafios urbanos, elas ajudam a melhorar o microclima, aumentar a biodiversidade local, infiltrar água no solo e reduzir impactos ambientais. Pequenos espaços verdes espalhados pela cidade funcionam como ilhas de vida, atraindo insetos polinizadores, pássaros e fortalecendo a conexão ecológica entre os ambientes urbanos.

Para as cidades, os benefícios vão ainda mais longe. Hortas comunitárias podem fortalecer vínculos sociais, estimular educação ambiental e criar oportunidades de geração de renda local. Escolas que implantam hortas pedagógicas, por exemplo, conseguem ensinar crianças sobre alimentação saudável, ciclos naturais e responsabilidade ambiental de forma prática e transformadora.

Em tempos de mudanças climáticas, escassez de recursos e crescimento das cidades, iniciativas como essas mostram que as soluções muitas vezes estão mais próximas do que imaginamos — na terra, nas sementes e na colaboração entre as pessoas. Cultivar uma horta, por menor que seja, é um gesto simples que reúne três grandes benefícios: cuidar da saúde, regenerar o ambiente e fortalecer comunidades. É, portanto, uma pequena revolução verde que pode começar no quintal de casa, mas que tem potencial para transformar cidades inteiras. Ouça a conversa completa!