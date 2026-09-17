Disparada dos seminovos: vendas de veículos de 0 a 3 anos sobem 17,6% no ES

O mercado de seminovos e usados no Espírito Santo começa a tomar um novo formato, dando maior espaço para os modelos de 0 a 3 anos de uso. De janeiro a agosto deste ano houve um crescimento de 17,6% das vendas de seminovos no Estado. Esse total é mais do que o dobro do crescimento do mercado total de usados no Espírito Santo: +7,5%, com 343.947 transações totais.





No acumulado do ano, foram 92.259 veículos seminovos negociados no ES, contra 78.421 no mesmo período de 2025. Já os usados jovens (4 a 8 anos) o crescimento foi de 10,0%, saltando de 79.052 para 86.968 unidades. Os velhinhos (13 anos ou mais) cresceram 9,4% (saltando de 96.992 para 106.143 unidades), enquanto os usados maduros (9 a 12 anos) tiveram uma retração de 10,6% (recuando de 65.495 para 58.577 unidades).





Outro destaque dos seminovos é a fatia de mercado, já que esta só tem crescido: em 2025, a faixa de 0 a 3 anos representava 24,5% de todo o volume de seminovos e usados comercializados no Estado (78.421 de 319.960 unidades). Já em 2026, essa fatia subiu para 26,8% do mercado total (92.259 de 343.947 unidades).





No acumulado do ano (Jan–Ago 2026), o crescimento do Espírito Santo (+7,5%) ficou acima da média da Região Sudeste (+5,2%). O estado superou o ritmo acumulado de vizinhos como Minas Gerais (+0,2%) e Rio de Janeiro (+2,3%), acompanhando de perto o desempenho de São Paulo (+7,8%).