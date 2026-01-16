Inédita

Música de Marília Mendonça sobre o Carnaval chega às plataformas digitais; confira

Artista anunciou a produção 15 dias antes de morrer. Escute a música

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:13

A cantora Marília Mendonça em junho de 2021 Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora

A voz de Marília Mendonça volta a ecoar no calendário da música brasileira em um território pouco habitual para a sofrência, o Carnaval. Quatro anos após a morte da cantora, um single inédito, "Você Me Fez Odiar o Carnaval", chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (15), às 21h, ampliando a discografia póstuma da artista.

A canção integra o conjunto de gravações deixadas por Mendonça em vida, conhecidas no meio musical como "guias" - registros simples feitos por compositores para apresentação das obras. É desse acervo que vêm sendo extraídos os áudios utilizados nos lançamentos póstumos, sempre preservando a voz original da cantora.

A equipe responsável reforça que não há qualquer uso de inteligência artificial no processo, decisão tratada como inegociável para manter a identidade vocal da artista. Escute a música

Não será a primeira música póstuma da cantora. Sucessos como "Segundo Amor da Sua Vida", de 2025, e o álbum "Decretos Reais", lançado em 2023, marcam esse momento.

Escrita por Mendonça em parceria com Matheus Tutz, João Gustavo Dias e Dom Vittor, a música propõe um contraste entre a euforia carnavalesca e a melancolia amorosa que marcou a obra da cantora de sertanejo. "Você me fez odiar o Carnaval, vou sair nem a pau/ Brasil feliz e eu mal. Você me fez odiar o Carnaval, virei antissocial", diz o refrão.

A ideia não é nova para os fãs mais atentos. Em outubro de 2021, cerca de 15 dias antes de morrer aos 26 anos em um acidente aéreo, Marília antecipou o projeto em uma publicação nas redes sociais. "Fiz uma música para lançar no Carnaval e o nome dela é 'Você Me Fez Odiar o Carnaval'", escreveu. O lançamento estava planejado para o Carnaval de 2022, mas acabou arquivado após a morte da artista.

Este vídeo pode te interessar