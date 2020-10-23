Como será a volta às aulas nas escolas de ensino fundamental no ES?

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli: aulas presenciais foram retomadas em no início de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva

Na próxima segunda-feira (26), as aulas presenciais vão ser retomadas em 292 escolas de Ensino Fundamental II da rede estadual. Será a segunda etapa da volta às atividades, já que a primeira ocorreu no último dia 13, com estudantes retornando para as unidades do Ensino Médio.

Um total de 75.179 estudantes cursam os anos finais do Fundamental II (do 5º ao 9º ano), de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) . Mas nem todos devem retornar para as aulas presenciais, uma vez que foi dado às famílias o direito de manter o aluno em casa, com ensino remoto.

Os estudantes que voltarem vão enfrentar um revezamento semanal. Na primeira semana, parte dos alunos vão ter aulas presenciais enquanto a outra parte permanece em casa, com ensino remoto. Na semana seguinte a situação se inverte. O mesmo modelo foi adotado para o Ensino Médio.

No próximo dia 9 de novembro, segundo o cronograma da Sedu, será então a vez dos alunos do Fundamental I (até o 5º) terem aulas presenciais. Uma etapa que contempla 191 escolas e 26.634 estudantes. Juntos, no Fundamental I e no II, estão matriculados 101.813 alunos.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Por nota, a Sedu informou que o monitoramento dos alunos que irão retornar para as atividades presenciais é feito pelas escolas, com base nos Termos de Manifestação de Interesse, documento assinados pelos pais.

Acrescenta ainda que as unidades do Fundamental II vão seguir os mesmos protocolos já estabelecidos pela Portaria Conjunta Sesa/Sedu. Ele estabelece o uso de álcool em gel, de máscaras, aferição de temperatura, sinalização de distanciamento dentro das escolas, organização dentro das salas de aulas com nova disposição das carteiras, dentre outras medidas.

Em relação à volta das atividades do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Profissional, a Sedu avalia como positivo e sem intercorrências, diz o texto da nota.

PREOCUPAÇÃO ENTRE O MAGISTÉRIO

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), João Paulo de Faria Cardozo, relata que há uma grande preocupação entre os professores com a retomada das atividades presenciais na rede estadual.

Dentre os principais pontos de preocupação está a testagem para Covid-19 que está sendo realizada de forma amostral. A taxa de transmissão ainda não está em um nível satisfatório que garanta segurança. E a testagem deveria ser em massa, para todos, o que não vai ocorrer, pondera.

João Paulo observa ainda que muitos alunos e professores utilizam o transporte público. E todos sabemos como os ônibus têm andado lotados, o que agrava a situação com um risco maior de contágio, observa.

Há ainda, segundo ele, preocupação com as escolas mais afastadas, se estão em condições sanitárias de receber os alunos. As unidades mais afastadas nos preocupam, a fiscalização nestes locais é mais difícil e não sabemos se estão preparadas para receber os alunos, assinala.

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Na maioria dos municípios capixabas, as aulas do Ensino Fundamental II não serão retomadas. Segundo o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Espírito Santo (Undime-ES), Vilmar Lugão, pelo menos 50 cidades já confirmaram que só retomam as atividades presenciais no próximo ano.

Temos outros 10 que estão com as atividades suspensas até dia 31 de outubro para definir se voltam com aulas presenciais em novembro, acrescentou Lugão.

REGRAS PARA O RETORNO