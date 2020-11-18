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Presença de alunos nas escolas será obrigatória a partir de fevereiro

As aulas, no entanto, ainda funcionarão em esquema de revezamento em 2021, com os estudantes divididos em dois grupos, frequentando a escola em dias alternados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:19

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:19

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, anunciaram que a presença nas aulas presenciais das escolas estaduais será obrigatória a partir de fevereiro de 2021. Após ficarem sete meses fechadas por causa da pandemia de coronavírus, as escolas foram reabertas em outubro, em esquema de revezamento, mantendo as atividades on-line e deixando a critério dos pais a decisão de mandar os alunos para as aulas presenciais.
A partir de fevereiro, no entanto, os alunos terão que comparecer às atividades presenciais, que funcionarão em revezamento: 50% dos alunos vão em uma semana e a outra metade na outra. Quando não tiver na escola, os estudantes terão aulas remotas em casa.
Um mês após a retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais do Espírito Santo - que começou pelos alunos do Ensino Médio - 300 funcionários e 26 estudantes já foram contaminados pela Covid-19 até a última sexta-feira (13). O número, porém, é considerado baixo pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu): representa 0,07% do total de alunos e 2% entre os funcionários.
"Que 2021 seja um ano para recuperar o ano perdido em 2020. Tomara que a gente consiga de fato resolver, amenizar a questão da pandemia. Adotamos um protocolo e só vamos abrir mão desse protocolo com a presença de todo mundo se tiver vacina. Se não, vai continuar nesse sistema alternado. Só que a partir de fevereiro, a presença será obrigatória: 50% dos alunos em uma semana, 50% na outra", declarou Casagrande.

QUARTO ANO DO ENSINO MÉDIO

O governador também anunciou a criação em 2021 de uma espécie de "quarto ano do Ensino Médio", destinado a alunos do terceiro ano que se sentiram prejudicados em 2020 por causa da pandemia e das aulas remotas. O quarto ano será criado em escolas de alguns municípios e será optativo ao estudante, que poderá decidir encerrar a trajetória na escola em 2020 mesmo. "Ele será voltado para aquele estudante que se sente prejudicado, que não conseguiu assimilar todo o conteúdo. Se ele quiser um reforço terá o quarto ano do Ensino Médio, que poderá ajudá-lo também na preparação para o Enem", destacou o governador.

CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR

Nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), publicou também as regras da Chamada Pública Escolar para 2021, com os prazos para pré-matrícula, rematrícula e transferência interna entre as escolas do Espírito Santo.
A solicitação para rematrícula e/ou transferência interna terá que ser feita entre os dias 18 de novembro e 9 dezembro de 2020. Já o período para pedir a pré-matrícula será do dia 10 de dezembro até 28 do mesmo mês.
Os resultados da Chamada Pública Escolar- da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula - começam a ser divulgados entre o final de 2020 e o dia 11 de janeiro de 2021.

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As matrículas terão que ser efetivadas no período de 12 a 25 de janeiro. Entre os dias 26 de janeiro e 12 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação vai chamar alunos que ficaram na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas.
Os pedidos de rematrícula, transferência interna e pré-matrícula precisarão ser feitos pela internet, através do site da Sedu (www.sedu.es.gov.br). Caso o responsável ou o próprio aluno, quando maior de idade, não possua acesso à internet ou tenha dificuldade em solicitar a vaga, poderá pedir orientação ou acesso a qualquer unidade escolar da rede estadual. O resultado da Chamada Pública Escolar também será divulgado no site.
A partir deste ano, passou a ser obrigatório o cadastro do CPF do estudante da rede estadual de ensino no cadastro da Chamada Pública.

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