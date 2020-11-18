Presença de alunos nas escolas será obrigatória a partir de fevereiro

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, anunciaram que a presença nas aulas presenciais das escolas estaduais será obrigatória a partir de fevereiro de 2021. Após ficarem sete meses fechadas por causa da pandemia de coronavírus, as escolas foram reabertas em outubro, em esquema de revezamento, mantendo as atividades on-line e deixando a critério dos pais a decisão de mandar os alunos para as aulas presenciais.

A partir de fevereiro, no entanto, os alunos terão que comparecer às atividades presenciais, que funcionarão em revezamento: 50% dos alunos vão em uma semana e a outra metade na outra. Quando não tiver na escola, os estudantes terão aulas remotas em casa.

"Que 2021 seja um ano para recuperar o ano perdido em 2020. Tomara que a gente consiga de fato resolver, amenizar a questão da pandemia. Adotamos um protocolo e só vamos abrir mão desse protocolo com a presença de todo mundo se tiver vacina. Se não, vai continuar nesse sistema alternado. Só que a partir de fevereiro, a presença será obrigatória: 50% dos alunos em uma semana, 50% na outra", declarou Casagrande.

QUARTO ANO DO ENSINO MÉDIO

O governador também anunciou a criação em 2021 de uma espécie de "quarto ano do Ensino Médio", destinado a alunos do terceiro ano que se sentiram prejudicados em 2020 por causa da pandemia e das aulas remotas. O quarto ano será criado em escolas de alguns municípios e será optativo ao estudante, que poderá decidir encerrar a trajetória na escola em 2020 mesmo. "Ele será voltado para aquele estudante que se sente prejudicado, que não conseguiu assimilar todo o conteúdo. Se ele quiser um reforço terá o quarto ano do Ensino Médio, que poderá ajudá-lo também na preparação para o Enem", destacou o governador.

CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR

A solicitação para rematrícula e/ou transferência interna terá que ser feita entre os dias 18 de novembro e 9 dezembro de 2020. Já o período para pedir a pré-matrícula será do dia 10 de dezembro até 28 do mesmo mês.

Os resultados da Chamada Pública Escolar- da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula - começam a ser divulgados entre o final de 2020 e o dia 11 de janeiro de 2021.

As matrículas terão que ser efetivadas no período de 12 a 25 de janeiro. Entre os dias 26 de janeiro e 12 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação vai chamar alunos que ficaram na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas.