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Nove editais

Ufes contrata professor com salário de até R$ 5,8 mil

Oferta é de dez oportunidades, distribuídas por diversas áreas; inscrições poderão ser feitas de 23 a 27 de novembro. Veja como concorrer

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:11
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar dez professores substitutos que tenham ensino superior e mestrado ou doutorado nas áreas exigidas. As oportunidades estão distribuídas em nove editais, disponíveis no site da instituição.
A remuneração varia de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21, de acordo a carga horária e a titulação do candidato. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
As inscrições poderão ser feitas de 23 a 27 de novembro de 2020, exclusivamente via e-mail. Confira os endereços abaixo.
Os profissionais serão selecionados em duas etapas: prova de aptidão didática, de caráter eliminatório e classificatório; e análise de currículo, com caráter classificatório. A previsão é de que as provas sejam aplicadas a partir do dia 9 de dezembro de 2020.
A validade dos processos seletivos será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

CONFIRA AS VAGAS

Há oportunidades disponíveis para as seguintes áreas/subáreas ou disciplinas:
  • Edital nº 60/2020: Projeto de Arquitetura II; Projeto de Arquitetura III; Projeto de Arquitetura IV; Geometria Gráfica III; Conforto Ambiental I; Conforto Ambiental II (2).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 61/2020: Movimento e Desenvolvimento Humano; Fisioterapia Pediátrica; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 62/2020: Oceanografia Biológica/ Planctologia Marinha (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 63/2020: Direito Penal, Direito Processual Penal e Teoria Geral do Direito (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 64/2020: Economia Geral (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 65/2020: Educação/ Política Educacional (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected]
  • Edital nº 66/2020: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: [email protected].
  • Edital nº 67/2020: Ciências Biológicas/Morfologia - Biologia Celular e Embriologia (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: departamento.cienciasagrariasebiologicas.saomateus@institucional.ufes.br.
  • Edital nº 68/2020: Linguagens de Programação (1).
  • Inscrição: A documentação deve ser enviada para o e-mail: departamento.computacaoeeletronica.saomateus@institucional.ufes.br (preferencialmente com cópia para [email protected]).

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