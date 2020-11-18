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Temporários

Quatro prefeituras no ES abrem seleções com salário de até R$ 10 mil

Há oportunidades para cargos como motorista, recepcionista, guarda-vidas, médico e técnico de enfermagem; veja como se inscrever nos processos seletivos

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 11:47
Vagas para guarda-vidas em Aracruz
Vagas para guarda-vidas em Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
Quatro prefeituras no Espírito Santo abrem seleções para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são 72 vagas e os salários podem chegar a R$ 10,8 mil. Além das oportunidades iniciais, os processos seletivos vão formar cadastros de reservas.
A Prefeitura de Aracruz está com inscrições abertas para a seleção de 60 guarda-vidas, que vão atuar nas praias do município durante o verão. Para participar, o candidato precisa ter o nível fundamental completo. O salário é de R$ 1.157,25.
A Prefeitura de Rio Bananal também vai selecionar salva-vidas. São três oportunidades para quem tem o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, boa saúde física e mental e curso específico ministrado pelo Corpo de Bombeiros. O vencimento é de R$ 1.311.
Já a Prefeitura de Iúna lançou edital para contratação temporária de sete profissionais, que vão atuar nas equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) no ano de 2021. A remuneração varia de R$ 921,02 a R$ 2.040. As chances são para assistente social, psicólogo, recepcionista, motorista e auxiliar administrativo.

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Para concorrer a uma das oportunidade, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental, médio ou superior, conforme a área exigida, bem como habilitação categoria "B" para o cargo de motorista e registro ativo no respectivo conselho de classe aos cargos de psicólogo e assistente social.
Em João Neiva, são duas vagas imediatas para médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), além da formação de cadastro de reserva para técnico em enfermagem. Os profissionais vão receber salários que variam de R$ 1.501,28 a R$ 10.800.

CONFIRA AS SELEÇÕES

Prefeitura de João Neiva

  • Vagas: 2, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de médico da ESF (2), técnico em enfermagem e técnico em enfermagem da ESF.
  • Remuneração: varia de R$ 1.501,28 a R$ 10.800.
  • Inscrição: até 18 de novembro de 2020, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Plácido Vassolo, 48, 2º pavimento, Centro, até as 16h.

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Prefeitura de Aracruz

  • Vagas: 60 para guarda-vidas.
  • Remuneração: R$ 1.157,25, acrescido de auxílio-alimentação e vale-transporte.
  • Inscrições: até 24 de novembro de 2020, na Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur), que fica na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro. O atendimento será realizado em dias úteis, de segunda a quinta-feira, das 12h às 17h e na sexta-feira, das 7h às 12h.

Prefeitura de Iúna

  • Vagas: 7, distribuídas pelos seguintes cargos: assistente social (2), psicólogo (2), recepcionista (1), motorista (1) e auxiliar administrativo (1).
  • Remuneração: varia de R$ 921,02 a R$ 2.040.
  • Inscrições: das 10h do dia 23 de novembro até as 17h do dia 28 de novembro.

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Prefeitura de Rio Bananal

  • Vagas: 3 para guarda-vidas.
  • Remuneração: R$ 1.311.
  • Inscrição: de 24 a 26 de novembro de 2020, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, no Prédio da Prefeitura, que fica na Av. 14 de Setembro, Centro, no horário das 12h às 17h.

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