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Educação

Governo do ES libera abertura de escolas em cidades de risco moderado

Unidades estão autorizadas a abrir a partir de quinta-feira (26). Governador autorizou funcionamento de acordo com postagem em rede social

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 13:14
Governo decide voltar às aulas no ES
Governo decide voltar com as aulas presenciais em cidades do Estado classificadas como risco moderado Crédito: Reprodução/Twitter
O governo estadual liberou a abertura de escolas nos municípios classificados como risco moderado, de acordo com o Mapa de Risco, a partir de quinta-feira (26). A autorização de funcionamento foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em publicação em rede social.
"Em reunião da Sala de Situação, após o resultado da conversa entre Gov (sic), sindicatos e MPES, decidimos autorizar também o funcionamento das escolas nos municípios de risco moderado a partir de amanhã, observando rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde", diz a postagem do governador.
anúncio da suspensão das aulas presenciais nas escolas em cidades de risco moderado foi feito na última sexta-feira (20), durante pronunciamento de Casagrande, para apresentar o novo Mapa de Risco. Com isso, as escolas de Vitória, Cariacica, Viana e Barra de São Francisco - que foram enquadradas nessa classificação - tiveram que voltar ao ensino remoto na segunda-feira (23). Ecoporanga já estava em risco moderado e com as aulas presenciais suspensas.
No domingo (22), pais de alunos realizaram uma carreata pelas ruas de Vitória contra as medidas de suspensão das aulas presenciais anunciadas pelo governador. O ato foi organizado pelas redes sociais em grupo formado por cerca de 500 pais.
Responsáveis pelos alunos e proprietários de escolas particulares reclamaram que o bloqueio de atividades restringiu o setor educacional - que, segundo eles, respeita os protocolos de segurança determinados pelo governo -, mas que não foi atrelado a outros setores comerciais. O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe) demonstrou indignação diante da decisão de fechamento das escolas e reforçou que os protocolos sanitários estavam sendo cumpridos, e que o risco de contágio nas escolas é baixo.
Para discutir o assunto, foi realizada uma reunião na terça-feira (24) entre representantes do Estado, escolas particulares e professores. Na ocasião, após quase quatro horas de conversa, a decisão foi por manter as aulas suspensas enquanto o governo continuaria avaliando a reabertura das instituições de ensino. 
Nesta quarta-feira (26), no entanto, o governador Renato Casagrande anunciou nas redes sociais a autorização para funcionamento das escolas nos municípios de risco moderado para contaminação da Covid-19, a partir de quinta-feira (27). Dessa forma, fica liberada a abertura das unidades educacionais nas cidades de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga.  

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