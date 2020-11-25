Governo do ES libera abertura de escolas em cidades de risco moderado

Governo decide voltar com as aulas presenciais em cidades do Estado classificadas como risco moderado Crédito: Reprodução/Twitter

O governo estadual liberou a abertura de escolas nos municípios classificados como risco moderado, de a cordo com o Mapa de Risco, a partir de quinta-feira (26). A autorização de funcionamento foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em publicação em rede social.

"Em reunião da Sala de Situação, após o resultado da conversa entre Gov (sic), sindicatos e MPES, decidimos autorizar também o funcionamento das escolas nos municípios de risco moderado a partir de amanhã, observando rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde", diz a postagem do governador.

Responsáveis pelos alunos e proprietários de escolas particulares reclamaram que o bloqueio de atividades restringiu o setor educacional - que, segundo eles, respeita os protocolos de segurança determinados pelo governo -, mas que não foi atrelado a outros setores comerciais. O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe) demonstrou indignação diante da decisão de fechamento das escolas e reforçou que os protocolos sanitários estavam sendo cumpridos, e que o risco de contágio nas escolas é baixo.

Para discutir o assunto, foi realizada uma reunião na terça-feira (24) entre representantes do Estado, escolas particulares e professores. Na ocasião, após quase quatro horas de conversa, a decisão foi por manter as aulas suspensas enquanto o governo continuaria avaliando a reabertura das instituições de ensino.