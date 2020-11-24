Proibição de aulas presenciais provoca indignação, diz sindicato

Aulas presenciais foram novamente suspensas em Vitória e mais quatro cidades nesta segunda-feira (23) Crédito: Fernando Madeira

Foi uma surpresa muito grande para nós essa decisão do governador. O transtorno que isso causou, não só para as escolas, mas para as famílias também. Ficamos indignados com a decisão, frisa.

Uma reunião está marcada para esta terça-feira (24) e vai contar com representantes do Estado, das escolas, do Ministério Público e entidades que representam os profissionais para mais uma rodada de discussão sobre a suspensão das atividades presenciais. A expectativa das instituições particulares, segundo Lellis, é que a posição do governo seja revista.

Como fomos convidados para a reunião com o secretário de Governo, Tyago Hoffmann, nós vamos participar e, dependendo do que for decidido, vamos ver qual o procedimento a seguir. Esperamos um desfecho positivo, porque o reflexo foi muito negativo para as famílias, reafirma.

MAIS 230 CASOS CONFIRMADOS

Dez dias depois da primeira divulgação do número de casos confirmados do novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) fez mais 230 registros da Covid-19 em estudantes e profissionais da educação no Espírito Santo.

No último dia 13, o secretário Vitor de Angelo informou um total de 648 casos, sendo 126 no ensino superior (87 estudantes e 39 profissionais); 196 nas escolas particulares (70 estudantes e 126 profissionais); e 326 nas escolas estaduais (26 estudantes e 300 profissionais).