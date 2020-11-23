Protesto contra a suspensão das aulas presenciais em Vitória gera debate

Pais protestam contra suspensão das aulas presenciais no ES Crédito: Internauta

AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA

Grupo de pais protesta contra suspensão de aulas presenciais em Vitória (Cotidiano, 22/11). Quando a educação vira mercadoria, o lucro fica acima da vida de estudantes e professores. (Livia) . Quando a educação vira mercadoria, o lucro fica acima da vida de estudantes e professores.

Foram de carro bem seguros. Por que não foram a pé para pegar Covid? (Priscila)

Absurdo voltar no final do ano, colocando a vida dos professores em risco. (Cristina Mello)

Duvido que os filhos desses pais aí vão de ônibus pra escola. (Vinícius)

Esses pais deveriam pensar um pouco... Se as escolas estão fechando e os bares abertos, os bares é que devem fechar e não as escolas abrirem. O problema está na aglomeração e não na reclusão. Pais, não se prestem a esse papel, por favor. (Marcio Alvarenga)

Conheço milhares de professores que usam transporte público, arriscando suas vidas e de seus familiares, aulas presenciais em um ano letivo que não se recupera mais aprendizagem, só para satisfazer aos empresários donos de escolas particulares. Os alunos das escolas particulares não enfrentam transportes públicos. Fica fácil para esses pais exigirem aulas presenciais. E quem morre e contamina seus familiares? Os profissionais da Rede Pública e seus familiares. (Jackeline)

VIOLÊNCIA

Passa de mil o número de assassinatos registrados no ES em 2020 (Polícia, 22/11). É preciso rever a leis... A polícia prende e a justiça solta. É enxugar gelo. (Leny Shneider) É preciso rever a leis... A polícia prende e a justiça solta. É enxugar gelo.

Enxugando gelo e expondo os policiais a um risco desproporcional. A justiça brasileira é ineficaz. (Igor Pereira)

TESTES PARA COVID PERTO DA VALIDADE

Governo federal pode ter de jogar fora 6,8 milhões de testes perto da validade (Brasil, 22/11). E o povo pegando 350 reais para fazer o exame, vou te contar, não me surpreendo com mais nada, cada dia que passa as coisas só pioram. (Higor Dela-Costa) . E o povo pegando 350 reais para fazer o exame, vou te contar, não me surpreendo com mais nada, cada dia que passa as coisas só pioram.

Esperar o quê?? Nem Ministro da Saúde temos... (Bernadeth Milanesi)

Tudo isso pra subnotificar? Era só não gastar dinheiro. Esqueci... ainda tem que ganhar uns trocados. E ainda tem gente que acredita que acabou a corrupção. (Geovana Martelo)

Desrespeito total ao povo. Sem falar que é dinheiro público indo pelo ralo. (Andrea Valdetaro)