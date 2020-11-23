Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fala Leitor
  • Protesto contra a suspensão das aulas presenciais em Vitória gera debate
Pandemia e mais

Protesto contra a suspensão das aulas presenciais em Vitória gera debate

Leitores também opinaram, nas redes sociais, sobre o número de assassinatos registrados no ES e os 6,8 milhões de testes para Covid-19 que estão perto da validade e podem ser descartados pelo governo federal

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:19

Públicado em 

23 nov 2020 às 14:19

Colunista

Pais protestam contra suspensão das aulas presenciais no ES
Pais protestam contra suspensão das aulas presenciais no ES Crédito: Internauta

AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA

Grupo de pais protesta contra suspensão de aulas presenciais em Vitória (Cotidiano, 22/11). Quando a educação vira mercadoria, o lucro fica acima da vida de estudantes e professores. (Livia)
Foram de carro bem seguros. Por que não foram a pé para pegar Covid? (Priscila)
Absurdo voltar no final do ano, colocando a vida dos professores em risco. (Cristina Mello)
Duvido que os filhos desses pais aí vão de ônibus pra escola. (Vinícius)

Veja Também

Governo avalia abertura de escolas em cidades de risco moderado no ES

Escolas proibidas de abrir a partir de segunda em Vitória e mais 4 cidades

Esses pais deveriam pensar um pouco... Se as escolas estão fechando e os bares abertos, os bares é que devem fechar e não as escolas abrirem. O problema está na aglomeração e não na reclusão. Pais, não se prestem a esse papel, por favor. (Marcio Alvarenga)
Conheço milhares de professores que usam transporte público, arriscando suas vidas e de seus familiares, aulas presenciais em um ano letivo que não se recupera mais aprendizagem, só para satisfazer aos empresários donos de escolas particulares. Os alunos das escolas particulares não enfrentam transportes públicos. Fica fácil para esses pais exigirem aulas presenciais. E quem morre e contamina seus familiares? Os profissionais da Rede Pública e seus familiares. (Jackeline)

VIOLÊNCIA

Passa de mil o número de assassinatos registrados no ES em 2020 (Polícia, 22/11). É preciso rever a leis... A polícia prende e a justiça solta. É enxugar gelo. (Leny Shneider)
Enxugando gelo e expondo os policiais a um risco desproporcional. A justiça brasileira é ineficaz. (Igor Pereira)

Veja Também

Passa de mil o número de assassinatos registrados no ES em 2020

Grande Vitória tem duas tentativas de assassinato em menos de uma hora

TESTES PARA COVID PERTO DA VALIDADE

Governo federal pode ter de jogar fora 6,8 milhões de testes perto da validade (Brasil, 22/11). E o povo pegando 350 reais para fazer o exame, vou te contar, não me surpreendo com mais nada, cada dia que passa as coisas só pioram. (Higor Dela-Costa)
Esperar o quê?? Nem Ministro da Saúde temos... (Bernadeth Milanesi)
Tudo isso pra subnotificar? Era só não gastar dinheiro. Esqueci... ainda tem que ganhar uns trocados. E ainda tem gente que acredita que acabou a corrupção. (Geovana Martelo)
Desrespeito total ao povo. Sem falar que é dinheiro público indo pelo ralo. (Andrea Valdetaro)
E o povo sem conseguir fazer exame, é muita irresponsabilidade. (Rosania Modolo Polli)

Veja Também

Mourão: cabe à Saúde esclarecer sobre estoque de testes de Covid perto de vencer

Governo federal pode ter de jogar fora 6,8 milhões de testes perto da validade

Laboratórios privados têm alta de testes positivos da covid em novembro

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados