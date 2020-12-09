Indústria do ES cai 1,8% em outubro; celulose 'salva' de queda profunda

Produção de celulose da Suzano em Aracruz Crédito: Sagrilo/Suzano

O desempenho só não tem sido pior por causa, principalmente do setor de celulose, que tem 'salvado' o indicador geral de uma recessão ainda mais profunda.

No ano, de acordo com o levantamento, o Estado já acumula contratação de 17% na atividade industrial. Em comparação com outubro do ano passado, o décimo mês de 2020 teve 7,6% de queda.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o pior desempenho de outubro de 2020 ficou com as indústrias extrativas, que concentraram resultado negativo de 33,9%, puxando para baixo o resultado geral. O desempenho é reflexo da queda na produção de pelotas de minério de ferro que está em patamar abaixo do ano passado e também da extração de petróleo e gás que está menor por conta da crise.