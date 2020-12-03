Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Anuário
  • Vendas de celulose crescem e amortecem a recessão econômica
Ricardo Teles/Suzano
Indústria

Vendas de celulose crescem e amortecem a recessão econômica

Em meio à pandemia, setor se reergueu, deslanchou e ainda minimizou os prejuízos para a economia do Espírito Santo

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 04:00

Publicado em

03 dez 2020 às 04:00
Data: 20/12/2019 - Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose.
Pandemia da Covid trouxe a necessidade mundial por papel higiênico, provocando aumento no consumo de celulose Crédito: Ricardo Teles/Suzano
A pandemia do novo coronavírus fez oscilar o desempenho de diversos setores econômicos, provocando, inclusive, queda na produção e comercialização de produtos para outros mercados. Na contramão dos impactos provocados pela doença, o setor de celulose e papel conseguiu deslanchar e ainda impediu uma queda mais significativa do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, segundo indicadores econômicos.
Apesar de o ano de 2019 ter sido difícil, a Suzano anunciou investimentos importantes para o Espírito Santo, que somam quase R$ 1 bilhão. Fazem parte desse aporte a modernização da planta industrial de Aracruz, a expansão da base florestal e a construção de nova fábrica em Cachoeiro de Itapemirim.
O economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Estado (Ideies), Marcelo Saintive, ressalta que o setor de papel e celulose representa cerca de 8% da atividade econômica do Estado.

LEIA NO ANUÁRIO

Na indústria de transformação, excluindo a extrativa, esse segmento chega a 20% da geração de riquezas da economia capixaba, segundo dados do Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE).
“Esses dados já demonstram a relevância do setor para a nossa economia. O segmento passou por um momento difícil em 2019, por conta da queda no preço da commodity e da redução da demanda, que afetaram o mercado mundial como um todo. Em 2020, ao contrário de alguns setores, a expectativa é de uma melhora ainda maior para o segmento. Isso porque a pandemia não impactou o setor. Pelo contrário, a indústria vem performando bem e crescendo significativamente”, avalia.
Floresta de eucalipto da Suzano
Suzano investiu em ampliar o raio de atuação da base florestal Crédito: Chico Guedes/Arquivo
Na comparação de agosto de 2020 com agosto de 2019, a produção cresceu 45,6%, segundo Saintive. “Os dados demonstram a relevância e uma recuperação importante. Prova disso, foi a divulgação do plano de crescimento da empresa, que foi feito antes da pandemia. Ao todo, serão R$ 4,2 bilhões em investimentos no Brasil, sendo quase R$ 1 bilhão no Espírito Santo”, aponta.
Entre os projetos estão a modernização da planta industrial de Aracruz, com potencial de aumentar a produtividade. “Esse tipo de investimento amplia a eficiência em toda a cadeia produtiva, incluindo os fornecedores”, observa o diretor-executivo do Ideies.
Ele destaca ainda os reflexos da implantação da fábrica de papel higiênico no Sul do Estado e da expansão da área de plantio de eucalipto. “Ao ampliar o raio de atuação florestal, a companhia aumenta a eficiência e reduz o frete. Esse, por si só, é um setor capaz de impulsionar e ajudar a recuperação econômica do Estado de forma rápida. A oportunidade de sair da crise vai ser promovida pela celulose”, avalia.
"Ao ampliar o raio de atuação florestal, a companhia aumenta a eficiência e reduz o frete. Esse, por si só, é um setor capaz de impulsionar e ajudar a recuperação econômica do Estado de forma rápida. A oportunidade de sair da crise vai ser promovida pela celulose"
Marcelo Saintive - Diretor-executivo do Ideies
De acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o PIB capixaba apresentou queda de 5,9% no segundo trimestre de 2020 em comparação os primeiros três meses do ano. No acumulado de 2020, o recuo foi de 6,1% - superior à queda de 5,9% registrada no país. O comércio exterior contribuiu para esse resultado. A exportação e a importação de mercadorias faz com que o Estado seja mais suscetível às variações do mercado externo.
Além disso, como a China é um dos principais destinos dos produtos capixabas e o maior consumidor mundial de commodities, a paradeira na economia do gigante asiático no primeiro trimestre devido à pandemia, foi sentida também pelo Espírito Santo.

LEIA NO ANUÁRIO

Mas o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, reforça que os investimentos anunciados pela Suzano vão ajudar a dar um salto na produção, influenciando diretamente no crescimento da economia, na geração de emprego e renda e equilíbrio do crescimento regional do Estado. As expectativas, segundo ele, são muito boas principalmente para o final de 2020 e para 2021.

- 5,9%

FOI A QUEDA DO PIB CAPIXABA NO 2º TRIMESTRE EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2019
“Esses são fatores importantes para os próximos anos, com a expansão da produção industrial do Estado. A nova fábrica da Suzano no Sul do Estado, por exemplo, vai ter um efeito multiplicador, contribuindo para o crescimento da Região Sul. Além dos investimentos anunciados pela empresa, estamos na expectativa da retomada das atividades da Samarco, prevista para dezembro de 2020, paralisadas desde o desastre de Mariana, em 2015. Mesmo com os impactos da crise provocada pela pandemia, temos boas expectativas para o PIB do Estado”, avalia.
Ele lembra que a celulose é um dos principais produtos que compõem a base industrial do Espírito Santo e que impactam diretamente nos resultados, assim como o petróleo e a mineração. Outro fator que deve contribuir para o crescimento capixaba é a retomada da economia em outras partes do mundo, como na China.
O vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), Leandro Lino, ressalta a importância de toda a cadeia produtiva da fábrica de celulose ao longo dos anos. “Quando analisamos o PIB associado aos bens e serviços, o resultado final acaba tendo um grande peso. A planta industrial da Suzano gera muitos empregos e se relaciona com diversos fornecedores, por isso tem uma contribuição tão importante economicamente”, diz.

LEIA MAIS SOBRE INVESTIMENTOS NO ES

Onda de investimentos logísticos vai abrir milhares de empregos no ES

Plano de reação econômica do ES prevê R$ 32 bi em investimentos

Investimento em ferrovia de MG pode triplicar chegada de carga no ES

ES lança na 5ª plano de retomada para atrair bilhões em investimentos

Mesmo com crise no setor de óleo e gás, ES atrai investimentos

A Gazeta integra o

Saiba mais
indústria Instituto Jones dos Santos Neves Suzano Papel e Celulose Anuário Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados