Grupo americano vai investir milhões de reais no ES

Pedágio da Rodosol Crédito: Ricardo Medeiros

A empresa Sem Parar, do grupo norte-americano Fleetcor e líder no mercado de pagamento automático, planeja expandir suas operações no Estado. A companhia, que tem 20 anos de atuação no Brasil, prevê investimentos e novas contratações no Espírito Santo. Os dados detalhados não foram informados pela empresa, mas, de acordo com ela, será um aporte da ordem de dezenas de milhões de reais.

Atualmente, o Sem Parar está presente em 100% da malha pedagiada do Brasil, incluindo o trecho capixaba da BR 101. A expectativa da empresa é duplicar o volume de clientes no Estado, ainda no primeiro trimestre de 2021. Segundo a companhia, desde que a parceria foi firmada, há dois meses, já houve uma alta de 30% na atuação local. Também houve o aumento da mão de obra, que passou de 22 profissionais para 40 e novas contratações são previstas para os próximos meses.

Segundo Carlos Gazaffi, presidente do Sem Parar B2C, o investimento em praças regionais faz parte do planejamento macro de expansão da empresa.

Carlos Gazaffi é presidente do Sem Parar B2C Crédito: CBELLI/Sem Parar

"Somos o maior player de pagamento automático do país e estar cada vez mais presente na vida das pessoas faz parte da nossa estratégia atual. Para nós, o Espírito Santo é uma região essencial para ampliar nossa atuação e relevância no Sudeste. Além de proporcionarmos mais facilidade na mobilidade dos capixabas, essa nova parceria já rende bons frutos para a economia local" Carlos Gazaffi - Presidente do Sem Parar B2C,

Gazaffi explica ainda que os usos do Sem Parar não se limitam aos pedágios. O serviço está presente em shoppings do Estado, além do Aeroporto de Vitória e unidades do Mc Donald´s. Ainda de acordo com ele, a empresa vai reforçar sua atuação nos estacionamentos de grandes centros de compra e irá lançar a modalidade de pagamento contactless em postos de abastecimento do Espírito Santo.

MAIS COMPRAS NA BLACK FRIDAY

A Black Friday 2020 mostrou que o consumo pode estar se recuperando no Brasil. De acordo com um levantamento do banco digital will bank e da fintech capixaba pag!, a frequência de compras de itens não essenciais, que incluem eletroeletrônicos, entretenimento e viagens, durante a data foi 19,5% maior do que no ano passado. No Espírito Santo, esse índice ficou em 8,9%. O gasto médio por cliente também avançou. Foi 16,1% superior em 2020 na comparação com 2019.

A representatividade do digital aumentou na Black Friday deste ano, avançando de 30% na edição 2019 para 35% em 2020. “Crescer 5% é expressivo, mas esperávamos um desempenho ainda maior do e-commerce nesta Black Friday, sobretudo por conta da pandemia. De qualquer forma, o estudo traz um recorte interessante. As pessoas voltaram a sair de casa para fazer as compras. Isso traz um alento para o comércio físico das cidades”, avalia Felipe Felix, CEO do will bank.

Alimentação fora de casa: gastos com restaurantes no ES reduziram no mês de outubro Crédito: Senivpetro/Freepik

GASTOS COM RESTAURANTES TÊM QUEDA DE QUASE 20% NO ES

Os gastos no Espírito Santo com restaurantes, bares, lanchonetes e padarias registrou queda de 19,9% em outubro na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com a Alelo. Já a média nacional apresentou retração de 23,2%, conforme dados do Índices de Consumo em Restaurantes (ICR). Houve ainda redução de 30,7% no volume de transações e 4,6% no número de estabelecimentos que registraram operações.

Por outro lado, os Índices de Consumo em Supermercados (ICS) mostram que as vendas nesse segmento continuam sendo menos afetadas pela pandemia e pelas medidas contingenciais, mesmo ainda apresentando resultados negativos. O principal impacto observado no comportamento de consumo continua sendo a redução no número de transações, com queda de 11,6%. No entanto, o valor gasto nos supermercados subiu 7,7% e houve aumento de 4,5% no número de estabelecimentos que efetuaram transações no mês de outubro, em relação ao mesmo período do ano passado.

DECISÃO DA JUSTIÇA