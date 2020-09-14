Rodosol negocia pagamento automático de pedágio com empresa paulista

Praça de pedágio da Terceira Ponte: cobrança automática atualmente é aceita apenas pelo TAG da Rodosol Crédito: Fernando Madeira

Rodosol está negociando a venda do sistema de pagamento automático de pedágio da Via Expressa para a Sem Parar, empresa do Centro de Gestão de Meios de Pagamento (CGMP). Um parecer favorável, inclusive, já foi emitido pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública

Atualmente, a Rodosol utiliza uma infraestrutura mais antiga, baseada em frequência de 5,2 GHz. O sistema da Via Expressa  cuja cobertura se restringe às praças de pedágio da Rodovia do Sol, no km 30, em Guarapari, e da Terceira Ponte  é incompatível com o utilizado em outras rodovias do país e inviabiliza que outras empresas disponibilizem seus serviços na rodovia.

A fim de estabelecer um padrão para pagamento automático em rodovias do Estado, o sistema deverá ser substituído por equipamentos com antenas de 915 MHz, conforme a Resolução n. 39, da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), publicada em 19 de maio deste ano.

À época, a ARSP informou que "a medida permite que os motoristas utilizem o mesmo equipamento (TAG) para pagar a tarifa de pedágio na Terceira Ponte, na Rodovia do Sol, na BR 101  onde a Sem Parar já atua  e em demais praças de todo o país". Ou seja, pode facilitar a vida do usuário.

Uma vez que os equipamentos com frequência de 5,8 GHz sejam retirados das cabines de pedágio, o serviço Via Expressa será descontinuado. A previsão é que isso ocorra cerca de 12 meses após a entrada em vigor da Resolução n. 39/ 2020, da ARSP. Ou seja, até maio de 2021.

O processo de venda do sistema de pagamentos automático para a Sem Parar ainda não está 100% finalizado, segundo a Rodosol.

Procurada pela reportagem, a concessionária esclareceu que aguarda a finalização do processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que já emitiu parecer inicial favorável, para que o Sem Parar possa realizar ações visando a migração dos clientes Via Expressa para sua base de dados, ampliando as possibilidades de uso do serviço para praças de pedágio, estacionamentos de shopping, combustível e drive-thru em todo o Brasil, além dos pedágios do trecho concessionado da Rodovia do Sol.

Com a mudança, a Rodosol irá voltar sua atuação exclusivamente à exploração da rodovia, deixando o pagamento automático para as empresas que prestam este serviço como sua atividade principal.

Uma das diferenças é que, atualmente, com a Via Expressa, o TAG é instalado gratuitamente, somente sendo cobradas dos usuários as passagens efetuadas pelas vias. Já o Sem Parar possui diferentes planos, pré ou pós-pagos, que, além da tarifa do pedágio, podem envolver cobranças como assinatura mensal ou no mês em que usar o serviço, taxa de adesão ou cobrança por inatividade, por exemplo.

Uma vez finalizada a operação de venda, a CGMP poderá prospectar a base de clientes da Via Expressa, a fim de migrá-los para o serviço de pagamento automático Sem Parar.

O consumidor não será obrigado a migrar para o Sem Parar, mas, segundo o Cade, durante a vigência do contrato, a CGMP poderá realizar ações como envio de etiquetas eletrônicas do serviço, realização de ações de venda expressa (abordagem dos usuários da Rodosol nas cabines de pagamento manual), panfletagem, instalação de pontos de venda em espaços cedidos pela Rodosol e abordagem de clientes por ações de televendas ou internet.

Além disso, com a instalação das novas antenas em tecnologia de 915 MHz nas duas praças de pedágio da Rodosol, será permitida a atuação das empresas concorrentes da Sem Parar, que também ofertam meios de pagamento de pedágios.