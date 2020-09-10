Circulação na Terceira Ponte já se aproxima do período antes da pandemia

E se há a impressão de que a circulação é parecida com a dos “dias normais”, o pensamento é correto. Na última semana, no dia 3 de setembro (quinta-feira), a ponte teve o segundo maior indicador de fluxo, perdendo somente para o dia 16 de março. Passaram por lá 42.046 veículos, como carros e motos. Um dia antes, na quarta-feira, esse número já havia sido de 41.145.