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Leonel Ximenes

Circulação na Terceira Ponte já se aproxima do período antes da pandemia

No dia 22 de março, 8.919 veículos passaram pela via; na semana passada, esse número já era superior a 42 mil

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente Terceira Ponte
Fluxo intenso na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, no final de julho Crédito: Rodosol
As medidas mais restritivas de circulação no Espírito Santo por causa do vírus da Covid-19 iniciaram-se no dia 16 de março, quando, à ocasião, 45.408 veículos circularam pela Terceira Ponte. Desde então, houve uma intensa queda, que se intensificou de abril a maio; e, a partir de junho, iniciou-se um crescimento constante no fluxo.
E se há a impressão de que a circulação é parecida com a dos “dias normais”, o pensamento é correto. Na última semana, no dia 3 de setembro (quinta-feira), a ponte teve o segundo maior indicador de fluxo, perdendo somente para o dia 16 de março. Passaram por lá 42.046 veículos, como carros e motos. Um dia antes, na quarta-feira, esse número já havia sido de 41.145.

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Essa circulação dos dias 2 e 3 de setembro, para efeito de comparação, equivale a mais de 85% da média de quarta-feira e quinta-feira do ano passado. Em 2019, a média às quartas-feiras foi de 47.223 veículos circulando pela ponte (com os 41.145 do dia 2, isso significa 87,13% da média). E o dia subsequente da semana teve como média 48.612. Assim, no último dia 3 houve o registro de 86,49% da frota circulante em 2019.
O que se viu na semana já está bem longe do que foi a menor circulação na Terceira Ponte ao longo da pandemia. No dia 22 de março, um domingo, somente 8.919 carros, motos e afins passaram pela via que liga Vitória a Vila Velha.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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