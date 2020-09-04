Governo cria 15 novos pátios para remoção e guarda de veículos no ES

O Governo do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (3) que fechou um convênio para a contratação de serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos pela polícia, por causa de crimes ou infrações de trânsito. Cinco empresas venceram a licitação para oferecer o espaço e administrar os 15 novos pátios do Estado. O serviço será utilizado pela Polícia Militar, Polícia Civil e pelos agentes de trânsito das Guardas Municipais e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
Segundo o gerente de veículos do Detran, Cleber Bongestab, as empresas que ainda não possuem espaços estruturados para receber os veículos têm um prazo para cumprir os requisitos e começar a atuar.
"As empresas que tiverem estruturas em condições de serem utilizadas, já podem começar a partir da assinatura do contrato. As que não tiverem estrutura já instalada, que atendam todos os requisitos do edital, têm um prazo de até 90 dias para concluir todo o processo de entrega da área do pátio", disse.
A ideia, de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, é que, com os novos pátios, os carros não permaneçam acumulados em frente às delegacias, uma reclamação antiga dos moradores da Grande Vitória. Arruda ainda explicou que o pátio de Alterosas seguirá recebendo veículos até a inauguração dos novos locais.
"Os veículos não vão mais direto para a unidade policial. Eles vão direto para o pátio, onde haverá um vistoriador, onde o delegado vai tomar conhecimento. Então ele deixa de ficar na porta de uma delegacia, causando problemas. Enquanto os pátios não forem implementados, o nosso pátio de Alterosas continuará recebendo. Assim que eles estiverem funcionando, os veículos serão todos direcionados para lá", afirmou.