Governo cria 15 novos pátios para remoção e guarda de veículos no ES

O Governo do Estado irá construir novos pátios para carros guinchados ou apreendidos pela polícia no ES Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul

Segundo o gerente de veículos do Detran, Cleber Bongestab, as empresas que ainda não possuem espaços estruturados para receber os veículos têm um prazo para cumprir os requisitos e começar a atuar.

"As empresas que tiverem estruturas em condições de serem utilizadas, já podem começar a partir da assinatura do contrato. As que não tiverem estrutura já instalada, que atendam todos os requisitos do edital, têm um prazo de até 90 dias para concluir todo o processo de entrega da área do pátio", disse.

A ideia, de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil , José Darcy Arruda, é que, com os novos pátios, os carros não permaneçam acumulados em frente às delegacias, uma reclamação antiga dos moradores da Grande Vitória. Arruda ainda explicou que o pátio de Alterosas seguirá recebendo veículos até a inauguração dos novos locais.